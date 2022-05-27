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Arıklı: Muhakkak yangın söndürme helikopteri konusunu halletmemiz lazım

27 Mayıs 2022 Cuma 18:34
Arıklı: Muhakkak yangın söndürme helikopteri konusunu halletmemiz lazım

“Üzülmek yetmez, önlem almak gerekiyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’de yangın helikopteri bulunması konusunun muhakkak halledilmesi gerektiğini belirtti.

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Geçitköy bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yerinde izleyen Arıklı, BRT’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’den ve İngiliz Üsler bölgesinden gelen helikopterlerin söndürme çalışmalarına başladığını, ancak bu çalışma başlayana kadar oldukça geniş bir alanın yandığını söyledi.

Arıklı, “Anlaşılmıştır ki bizim bu yangın söndürme helikopteri sorununu çözmemiz gerekiyor. Kiralama mı olur, satın alma mı olur, burada muhakkak bir yangın söndürme helikopteri olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Üzülmek yetmez, önlem almak gerekiyor” diyen bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, alınabilecek tedbirlerin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da konuşulacağını belirtti.

Arıklı, “bu konunun ciddi şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Üzgünüm demek yetmiyor. Hep birlikte tedbir almak gerekiyor” dedi.

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