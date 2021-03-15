Evrak sahtelemekten hüküm giymiş birinin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yönetici olarak atanmasını eleştiren Erkut Şahali’yi Erhan Arıklı terbiyesizlikle suçladı. Erhan Arıklı, atama yaparak vefa borcu ortaya koyduğunu söyledi.

Arıklı “Atadım oldu bitti var mı diyeceğiniz, mahkemeye gidin “sözleri üzerine meclis gerildi. Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü. Diğer vekiller tarafından sakinleştirilen Arıklı, “terbiyesiz” sözünü geri aldı.

Çıkan tartışmanın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma 10 dakika ara verdi.