banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!

CTP Milletvekili Erkut Şahali ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, arasında Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tartışma çıktı.

15 Mart 2021 Pazartesi 15:06
Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü!
banner337
banner351

Evrak sahtelemekten hüküm giymiş birinin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yönetici olarak atanmasını eleştiren Erkut Şahali’yi Erhan Arıklı terbiyesizlikle suçladı. Erhan Arıklı, atama yaparak vefa borcu ortaya koyduğunu söyledi.

Arıklı “Atadım oldu bitti var mı diyeceğiniz,  mahkemeye gidin “sözleri üzerine meclis gerildi.  Arıklı, mecliste Şahali’nin üzerine yürüdü. Diğer vekiller tarafından sakinleştirilen Arıklı, “terbiyesiz” sözünü geri aldı.

banner341
Çıkan tartışmanın ardından  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma 10 dakika ara verdi.

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2021 16:14
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıErkut Şahali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Yarın, Çarşamba ve Perşembe günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
İçişleri Bakanlığı’nda 1 pozitif vaka!
4 sendika genel grev yaptı
4 sendika genel grev yaptı
Erhürman Meclis'te konuştu
Erhürman Meclis'te konuştu
DAÜ ile LTB arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ ile LTB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Bakan Çağman anjiyo oldu
Bakan Çağman anjiyo oldu
GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında
GAÜ Hubble teleskopundan 10 kat büyük olan Magellan teleskopunu tamamlama aşamasında
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli
Bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
Bazı bölgeler 6 saat elektriksiz kalacak
“Pandemi mücadelesinde 365 gün” başlıklı panel düzenlendi
“Pandemi mücadelesinde 365 gün” başlıklı panel düzenlendi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim