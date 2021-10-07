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Arıklı Meclis'teki bazı milletvekileriyle söz dalaşına girdi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, 3-4 ay sonra seçime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi, “Umarım, Pazartesi günü muhalefetle uzlaşıya varılır. Izdırap haline gelmiş süreç biter” dedi.

07 Ekim 2021 Perşembe 15:23
Arıklı Meclis'teki bazı milletvekileriyle söz dalaşına girdi

Arıklı, muhalefete yönelik “Kurmadınız, kaçtınız, korktunuz. Şimdi ahkam kesiyorsunuz” iddiasında bulundu.

4’lü Hükümet döneminde de akaryakıta yüzde 65 zam yapıldığını söyleyen Arıklı,  Kıb-Tek akaryakıt ihalesi sürecinde ciddi algı operasyonu ile karşı karşıya kalındığını öne sürdü.

Arıklı’dan Baybars’a: Ar, size lazım

Arıklı konuşurken, Meclis kürsüsünden söz alan HP Milletvekili Ayşegül Baybars, “Doğrudan alım yaptınız, hiç kimseye sormadınız, biraz ar” diyerek Arıklı’yı eleştirdi.

Arıklı, Ayşegül Baybars’a  “O ar sana lazım” şeklinde cevap verdi.

“Bu yaygara nedir?”

Kısa süreli gerginliğin ardından Arıklı, Teknecik Elektrik Santrali’nde yükselen siyah dumanlarla ilgili eleştirilere yanıt verdi, bu konuda geçmiş hükümet dönemlerinde çekilen fotoğrafları Meclis kürsüsünden gösterdi.

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“Bu yaygara nedir? O yaygara, kuruma çöreklenen ihale mafyasının sorunudur” diyen Arıklı, “13 gündür basında Kıb-Tek ile ilgili tek bir laf yok” şeklinde konuştu.

Arıklı’dan Özersay’a: Sabrımı mı sınıyorsun?

HP Milletvekili Kudret Özersay, Savcılık görüşüne rağmen, Kıb-Tek’in uluslararası anlaşma ile neden yükümlülük altına soktuğunu sordu, bu konuda Arıklı’nın yetkisi olmadığını belirtti.

Özersay, Arıklı’ya “Bir anlaşma yapılıyor. Elektrik Kurumu adına anlaşma yapamayacağını söylüyor” dedi.

Arıklı, Özersay’a cevaben, “Sabrımı mı sınıyorsun? Bu anlaşma 2016’da yapıldı, benim yaptığım anlaşma ile alakası yok. Sen hocasın, üniversitede bu şekilde mi ders veriyorsunuz?” dedi.

Kuruma ‘doğrudan alım’ yapılan anlaşmanın 2016’da imzalanan ve Ekim sonuna kadar geçerli olan anlaşma olduğunu belirten Arıklı, Savcılık görüşünün verdiği anlaşmanın farklı bir anlaşma olduğunu belirtti.

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