banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
468.220
DOLAR
7.4538
STERLİN
9.5850
EURO
8.8323
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları eleştirdi ve Meclis araştırması isteyeceklerini açıkladı.

11 Eylül 2020 Cuma 15:15
Arıklı: "Meclis araştırması isteyeceğiz"
banner337
banner351

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları eleştirdi ve Meclis araştırması isteyeceklerini açıkladı.

“Hükümetimizin pandemi mücadelesinde ciddi hatalar yaptığını üzülerek görmekteyiz” diyen Arıklı, “en önemli yanlışlardan birinin, pozitif vakalarla birlikte temaslıların ve hatta temaslıların temaslılarının da toplanıp karantina otellerine doldurulmaları ve bu kişilerle aradan günler geçmesine rağmen kimsenin ilgilenmemesi” olduğunu kaydetti.

banner341
“Dünyanın hiç bir yerinde bırakın temaslının temaslısını,  temaslılar dahi toplanıp  karantina otellerinde hücre cezasına çarptırılmaz” ifadesini kullanan Arıklı “Bu durumda olanlar evlerinde izole kalmaları sağlanır. Hatta semptom göstermeyen pozitif vakıalar bile evlerine gönderilir. Biz de ise hangi akla hizmet bilinmez, temaslılar ve temaslıların temaslıları bile otellere götürülüyor. Bir odaya tıkılıyor. Aradan günler geçtiği halde onları hücrelerinde,  pardon odalarında kimse arayıp sormuyor. Ateşleri bile ölçülmüyor.”dedi.

Arıklı paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Ben bizdeki bu test kitlerinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu kitlerin nerede üretildiğini, kimden, kaç paraya alındığını ve hata verme payının ne olduğu mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. Düşününki eşleri ile birlikte kalan 2 arkadaşımızın kendileri pozitif, aynı yatakta yattıkları eşleri negatif. Lütfen bunu birisi bilimsel olarak açıklasın. YDP olarak biz, Meclis açılır açılmaz pandemi mücadelesi ve bu mücadelede yapılan harcamaların araştırılması ile ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi vereceğiz.  Mesela bakalım gerçekten  birileri bu kitlerle devleti keklemiş mi? Ve yine mesela gereksiz yere  temaslıları falan karantina otellerine  yerleştirerek birilerine menfaat sağlanmış mı...?”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Siyaset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
İçişleri Bakanlığı: Lefkoşa'da 6 kahvehane mühürlendi
Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"
Erhürman: " İşsizlik artıyor, hükümet önlem almıyor"
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
Denktaş: "Halk Türkiye ile kavga etmeyen ama her dediğine evet demeyen birini istiyor”
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
KTÖS Özel Eğitim Okullarında UYARI GREVİ YAPACAK
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Tarım Dairesi limit üstü ilaç tespit etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Asteğmen ve çavuşlar yemin etti
Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor
Aşırı sıcaklar azalmaya başlıyor
3 ton harnup hırsızlığı
3 ton harnup hırsızlığı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret
Lefkoşa Polis Müdürü Çete’den Karavezirler'e ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim