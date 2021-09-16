Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Federasyon yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette spora dair ve federasyonla ilgili değerlendirmeler yapıldı.
16 Eylül 2021 Perşembe 16:30
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve Federasyon yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Son Güncelleme: 16.09.2021 16:36