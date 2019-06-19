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Arıklı Maraş’la ilgili karardan memnun

Arıklı Maraş’la ilgili karardan memnun

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Arıklı Maraş’la ilgili karardan memnun

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulunun  Maraş’la ilgili kararını ayakta alkışladıklarını ve bu kararın ciddiyetle hayata geçmesinin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Arıklı  “ Maraş’ın Türk yönetiminde kullanıma açılması fikrinin, yeni hükümet tarafından da uygun görülmesi bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Arıklı yazılı açıklamasında, Vakıflar’ın haklarının uluslar arası arenada aranması, Kıbrıs Türk tarafının haklarına  halel gelmeksizin  Maraş’ın Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde, eski kullanıcılarının kullanımına açılması gerektiğini vurguladı ve YDP’nin Maraş’ın iskana açılmasını bu şekilde formüle ettiğini belirtti.

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Partilerinin bu fikri manifestosuna almadan önce konuyu hem Türkiye Dışişleri, hem askeri hem de uluslararası hukuk çevreleri ile istişare ettiğini kaydeden Arıklı, bu çerçevede alınacak kararın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına da aykırı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Bunun için sadece MTK  Yasasında küçük bir değişiklik yapılması ve Maraş’a müracaatların önünün açılmasının yeterli olduğunu belirten  Arıklı, “Böylece Maraş’ın açılması AİHM kararlarına da uygun olacak ve uluslararası bir zemin de bulacaktır” dedi. 

Annan Planı’nın  tartışıldığı dönemde Güney Kıbrıs’ın, Maraş’ın iskana açılmasının ekonomik boyutlarını araştırdığını ve bununla ilgili bir de rapor hazırladığını ifade eden Arıklı, şunları kaydetti:

“Bu rapor yetkililerimizin olduğu gibi bizim de elimizdedir. Buna göre Maraş’ın tamir, rehabilite ve restorasyonun  maliyeti, 2 milyar euro olarak hesaplanmıştır. Maraş’ın yukarıdaki formülle iskana açılması haline KKTC ekonomisi büyük bir kaynağa kavuşacak, şu anda ölü bir durumda olan açık Maraş da ekonomik hayat canlanacaktır”

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:31
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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