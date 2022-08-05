Arıklı: “Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerekiyor“

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC limanlarının acil olarak kamu-özel ortaklığında özelleştirilmesi gerektiğini, bu nedenle Bakanlar Kurulu'nun bilgilendirilip kısa zamanda adım atılacağını, bayrak taşıyıcı havayolu konusunun ise bu ay sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, BRT’de yayınlanan “Haber Kritik” programında soruları yanıtladı.

Arıklı, limanların KKTC’nin dışla açılan ikinci kapısı olduğunu ancak Girne ve Gazimağusa limanlarına, özelleştirilecekleri düşüncesiyle yıllardan beridir yatırım yapılmadığını ve iki limanın da çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, Türkiye Limanlar Dairesi'nden bir ekibin dün Gazimağusa Limanı'nda inceleme yaptığını, bugün ise Girne Limanı'nda inceleme yapılacağını ve ardından izlenebilecek yol ile ilgili kendisini bilgilendireceklerini belirterek “Maliyenin yapısı limanlar konusunda bize katkı koyacak durumda değil. Keşke limanların ürettiği gelirin bir kısmı orada bırakılsa da zaruri ihtiyaçlar karşılanabilse. Bu aynı seyrüsefer harçlarına benziyor. Seyrüseferden 400 milyon alınırken bunun 40 milyonu yollara veriliyor. Geriye kalan maaşların ödenmesi veya başka şeyler için kullanılıyor. Vatandaş bize maaş ödeyelim diye seyrüsefer harcı ödemiyor ki” şeklinde konuştu.

“Dünyanın hiç bir yerinde devlet liman işletmiyor. Özele veriliyor ve devlet bunun üzerinden para kazanıyor. Teknik heyetin sunumunun ardından Bakanlar Kurulunu bilgilendireceğim ve çok acil bir şekilde düğmeye basılacak” diyen Arıklı, özelleştirme hemen olmayacağını, limanlarda bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini, bunlarda birinin de Girne Turizm Limanı üzerinden yapılan TIR taşımacılığının Gazimağusa Limanı’na kaydırılması olduğunu söyledi. Arıklı, “TIR taşımacılığını Gazimağusa Limanı’na kaydıracağız. Turizme hizmet için yapılan Girne Turizm Limanı’nda TIR taşımacılığı yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.



-"KTHY'deki sistemin aynısı"

Arıklı yeni havayolu şirketiyle ilgili “KTHY’deki sistemin aynısı olacak. Tüzük de KTHY’nin tüzüğü ile aynı olacak. Bizim bayrak taşıyıcısı havayoluna çok ihtiyacımız var. KKTC turizmine katkı koyması, piyasada rekabet gücü oluşturması lazım, tecrübeli olmalı ve sağlam bir yapıda olmalı. Şimdiki fiyatları iki şirket belirliyor ve ulaşım pahalı hale geldi. Bu hem turizmi hem adaya gelecek öğrencileri olumsuz etkiliyor. Ekonomi de çok ciddi şekilde etkileniyor” dedi,

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı fiziki yapısının yüzde 99,9’unun tamamlandığını, teknik cihazların gelmesi ve elektrik kablosunun döşenmesi ile birlikte havalimanının hizmete hazır hale geleceğini belirtti. Arıklı, “Firmanın projeyi daha fazla geciktirme şansı yok çünkü artık kontrol bizim elimizde” dedi.

- “4,5-5G ihalesine haftaya çıkıyor”

Arıklı, Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte bakanlıkla ilgili geçmesi gereken yasalar olduğunu belirtirken, gelecek dönemde Bakanlar Kurulu kararı bekleyen önemli projeler bulunduğunu, bunların başında da 4,5-5G ihalesinin olduğunu kaydetti. Arıklı, 4,5-5G ihalesine haftaya çıkılmasının hedeflendiğini, teklif süresinin 10 ay olacağını ve sürecin sonunda hızlı ve kaliteli internet servisine kavuşulacağını ifade etti.

- “Yol aydınlatma sistemleri ile ilgili farklı formüller değerlendiriliyor”

Arıklı, yol ve kavşak aydınlatmaları ile ilgili farklı formüllerin değerlendirildiğini belirterek, güneş enerjisi ile çalışan aynı zamanda reklam alanına sahip olacak sistem üzerinde çalışıldığını belirtti.

“Elektrik direklerine reklam alma konusunda bir formül üzerinde çalışıyoruz. Firma veya kişi, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemini kuracak ve üzerine reklam alma şansı da olacak” diyen Arıklı, önümüzdeki günlerde bu konuda adım atılacağını kaydetti.

- “Ehliyet sınavlarında otomasyon sistemi geçici olarak askıya alınabilir”

Bakan Arıklı, ehliyet sınavlarıyla ilgili bir soru üzerine göreve geldiğinde bu sıkıntı ile karşılaştığını, ek mesai ödenmemesi, 10 müfettişten altı tanesinin görevi başında olması ve otomasyon sistemine geçilmesinden dolayı yığılmaların yaşandığını söyledi.

“Otomasyon sistemi ideal olan sistem ancak birikmelere neden oluyor. Orada ciddi bir huzursuzluk var. Otomasyon sistemini de 3 aylığına askıya alabiliriz. Diğer yandan yığılmayı ortadan kaldırmak için müfettişlere ödenecek ek mesai 100-150 bin TL’dir ancak 4 bin öğrenciden kazanılacak para 4 milyon TL” diyen Arıklı, diğer yandan yabancıların sınavsız bir şekilde ehliyet değişimi yapabilmeleri için de çalışma başlatıldığını aktardı.

- “Koalisyonun durumu yıl sonu değerlendirilecek”

Bakan Arıklı, içerisinde bulundukları koalisyona, ülkenin acil ihtiyacı olan reformları gerçekleştirmek için girdiklerini, bu konuda bir gelişme olmazsa yıl sonuna doğru bir değerlendirme yapma durumunda kalacaklarını belirtti.

“Bu hükümetin reform hükümeti olması gerekiyor ve yıl sonuna kadar mutlaka atılması gereken adımlar var. Bu koalisyona reform yapılması şartıyla girmiştik ancak partililerimiz bu konuda bizleri sıkıştırmaya başlandı” diyen Arıklı, hükümetin iki ciddi konuda geri adım attığını, bunlardan birinin belediyeler diğerinin ise internet yayınlarını düzenleyecek yasa tasarıları olduğunu, geri adım atılmasının ise yanlış olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimler yasa tasarısı ile ilgili Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) görüşünü açıklayan Arıklı, “Belediyelere, kriterlere uymaları, gelirlerini artırıp kendi ayakları üzerinde durmaları için dört yıllık bir süre verilmeli. Dört yılın sonunda bu kriterlere uymayan belediyeler kapatılmalı. Bu belediyelere bir şanstır. Kendi varlıklarını sürdürebilme hakkı veriliyor. Sürdüremeyen belediyeler ise kapanacak” ifadelerini kullandı.

- “Araç harçları affı için çalışma”

Bakan Arıklı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesine ödenmeyen harçlarla ilgili de af çalışması yapıldığını, detayların netleşmesiyle birlikte bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.