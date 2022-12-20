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Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır"

20 Aralık 2022 Salı 17:50
Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ercan-Trabzon karşılıklı seferlerin başlamasıyla ilgili konuştu: “Yaptığımız girişimin sonucunu almaktan mutluyum”

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Trabzon ve Karadeniz’in KKTC’ye şimdi daha yakın olduğunu belirterek, başlatılan seferlerin hayırlı olmasını diledi.

 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ertelenen Trabzon-Ercan seferleri, bugün sabah gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu girişimiyle başlayan seferler çerçevesinde Trabzon’dan kalkan ilk uçak, bu sabah 09.35’te Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Ercan – Trabzon seferi ise bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

 

Arıklı, başta Karadenizliler olmak üzere KKTC vatandaşlarından Trabzon seferlerinin başlatılması yönünde yoğun talep geldiğini, göreve gelir gelmez bu doğrultuda yaptıkları girişimin sonucunu almaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Arıklı, “Bu seferler ile Karadenizli kardeşlerimiz KKTC’yi, Kıbrıs Türkü de Karadeniz’i daha yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak.

 

Arıklı: "Kurduğumuz bu köprü, Trabzon ile KKTC arasında karşılıklı turizm ve kültürel paylaşımın kapılarını açmıştır” dedi.

 

Türk Hava Yolları’nın karşılıklı Ercan – Trabzon seferlerinin haftada iki olmak üzere, Pazartesi ve Cuma günleri yapılması planlanıyor.

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