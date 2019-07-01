Arıklı: “KKTC Türkiye hava savunma sistemine dahil edilmeli”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC ile TC arasındaki eski anlaşmanın tadil edilip yeni bir “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalanması, bu yeni anlaşma ile KKTC hava sahasının kontrol ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılması gerektiğini söyleyerek, böylece yakında Rusya’dan alınacak S 400 Hava Savunma Sistemine KKTC’nin de dahil edilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Taşkent yakınlarına düşen ve Suriye tarafından fırlatılan bir S 200 Füzesi olduğu iddia edilen hava aracının ülkede ciddi bir korku ve endişeye yol açtığını belirtti.

Doğu Akdeniz bölgesinin artık bir savaş bölgesi ve KKTC’nin de bu bölgenin tam ortasında olduğunu dile getiren Arıklı, “KKTC’nin kendi imkanları ile kara sahasında olduğu gibi deniz ve hava sahasını da koruması mümkün değildir. Bu yüzden KKTC ile TC arasında eski anlaşma tadil edilip yeni bir “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalanmalıdır” dedi.



Arıklı, "Öte yandan Türkiye ile imzalanacak yeni Savunma İşbirliği Anlaşması tahtında Türkiye’ye Deniz Üssü verilmelidir. Böylece Güney Kıbrıs’a yönelik milli savunma sistemimizi, tüm Doğu Akdeniz’e teşmil etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.Taşkent yakınlarında meydana gelen patlama dolayısı ile başta bölge halkı olmak üzere tüm KKTC’ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Arıklı, bir daha bu tür kazaların olmaması için gereken savunma tedbirlerinin alınmasını talep etti.