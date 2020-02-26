Arıklı: “Kırsal kesim arsası seçim malzemesi yapılmamalı”

“KIRSAL KESİM ARSASI SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, kırsal kesim arsalarının seçim malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Partiden verilen bilgiye göre, Mormenekşe’ye giden Arıklı, köy muhtarı Saim Aytürk’ten konuyla ilgili bilgi aldı.



2013’te Mormenekşe’de dağıtılan kırsal kesim arsalarına yol verilmediğini, buraya ev yapan insanların büyük sıkıntı yaşadığını söyleyen Arıklı, konuyu birkaç kez Cumhuriyet Meclisi’nde de gündeme getirdiği ifade ederek, “Problem çözülmedi” dedi.Kırsal kesimlerdeki sorunları çözmek, arsaların alt yapıyla ilgili sıkıntılarını gidermek yerine İçişleri Bakanlığı’nın başka bölgelerde gençlere kırsal kesim arsası dağıtmaya çalıştığını savunan Arıklı, “Kırsal kesim arsaları seçim malzemesi yapılmamalı” şeklinde konuştu.YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı daha sonra sorun yaşayan ev sahipleri ile sohbet etti.