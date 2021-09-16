Arıklı Kırgızistan’da başarılı olan sporcuları kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kupaları ile birlikte Arıklı’yı ziyaret eden sporcuları tebrik eden Arıklı, “ambargoların kafalarda” olduğunu vurguladı, bu tip müsabakaların KKTC’ye ambargo uyguladığını zanneden birçok ülkeye de ders niteliğinde olduğunu kaydetti.

Arıklı, federasyonun girişimleri ve çalışmalarının diğer birlik ve federasyonlara da örnek olması temennisinde bulunarak, “Ağlayarak sızlayarak bir yere varamayız. Ambargoları delmek için canla başla çalışmalıyız. Biz de buna yönelik atılacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.



Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de, bu yıl 32.’si 25-31 Ekim tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirilecek olan 3 uluslararası müsabaka için Arıklı’ya davette bulundu.Arıklı da, KKTC’nin kendi kimliği ile temsil edileceği bu uluslararası müsabakaları büyük önem taşıdığını, gerekli desteği vereceklerini kaydetti.