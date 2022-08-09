Arıklı kime kızdı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı gazetecileri tetikçilik yapmak suçladı.

Arıklı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Memleket Tetikçi Dolu…

Kimin ayağına basıyorsam, kimim rantına, çıkarına dokunuyorsam hemen bir tetikçi gazeteci bulunuyor, aslı astarı olmayan yalan ve iftiralarla sosyal medyaya servis yapılıyor.

Üstelik anlı şanlı dürüstlük abidesi diye bilinen gazeteciler bile kullanılıyor.

Anladık, geçinmek zorundasınız. Anladık 3 kuruş paraya tamah ediyorsunuz. Ve yine anladık bu memleket dedikoduya gerçek haberden daha fazla önem veriyor. Ama hiç mi gazetecilik etiğinin zırnığı kalmadı ruhunuzda.

En azından karşı tarafın görüşlerini de nezaketen almanız gerekmez mi?

Allah sizi bildiği gibi yapsın. Size cevap vermeye dahi tenezzül etmiyorum…"