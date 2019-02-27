Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104377
ALTIN
225.535
DOLAR
5.2893
STERLİN
7.0455
EURO
6.0236
Tiken, 8 ay hapis yatacak
TİKEN, 8 AY HAPİS YATACAK
Şahin Doğan teminata bağlandı
ŞAHİN DOĞAN TEMİNATA BAĞLANDI
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
CEBİNDEN İKİ GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

Arıklı: “Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler sunmak  Cumhurbaşkanı’nın önceliği olmalı”

Arıklı: “Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler sunmak  Cumhurbaşkanı’nın önceliği olmalı”

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
Arıklı: “Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler sunmak  Cumhurbaşkanı’nın önceliği olmalı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı,  Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler sunmak ve KKTC’ye yeni ufuklar açmanın Cumhurbaşkanı’nın öncelikli konusu olması gerektiğini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada,   Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “artık poliyannacılık oynamaktan vazgeçmesi ve gerçekleri  kabul etmesi gerektiğini” savunarak, “Bu halkı federasyon masalı ile daha fazla oyalamaya ve kandırmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

Arıklı, YDP olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı; Meclis’i de yanına alarak, Türkiye ile istişare içinde yeni bir vizyon çalışması yapmaya davet etti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis ile yaptığı görüşmeden sonra ortaya çıkan ve “Güven Yaratıcı Önlem” olarak nitelendirebilecekleri  bazı konularda anlaşma olmasından son derece mutlu olduklarını belirterek,  GSM ve enterkonnekte sistemlerinde  mutabakata varılmasının yanı sıra,  bazı bölgelerin mayınlardan temizlenmesi için anlaşmaya varılmasının  da önemli olduğunu kaydetti.

Arıklı açıklamasında, “Fakat mutabakata varılan bu güzel konuların, asıl meseleyi gizlemesini kabul etmek mümkün değildir. Rum lider Anastasiadis toplantıdan sonra yaptığı açıklamada; “Yeni ve özlü diyaloğun başlaması için gerekli ön şartlar şimdilik yoktur” diyerek pozisyonunu güçlendirmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı’na istediği ve beklediği mesajı vermekten bir kez daha kaçınmıştır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Anastasdiadis’in,  “Garantiler ve müdahale hakkının kalkması ve Türk askeri varlığının sona ermesini içeren güvenlik konusunun kendileri için vazgeçilmez şart olduğunu” söylerken, öte yandan siyasi eşitlik konusunda da “Türklerin olumlu oy şartının her konuda değil ama kendilerini ilgilendiren konularda olabileceğini” ifade ederek, zihniyetinde hiçbir değişiklik olmadığını ve yakın bir zamanda da olmayacağını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.


 

Son Güncelleme: 27.02.2019 15:26
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiken, 8 ay hapis yatacak
Tiken, 8 ay hapis yatacak
Şahin Doğan teminata bağlandı
Şahin Doğan teminata bağlandı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Cebinden iki gram uyuşturucu çıktı
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Yağışlar Hafta Başına Kadar Sürecek... Cuma Yağış Yok, Yer Yer Hafif Don Var
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
Hayvancılar Birliği Ercan Çemberindeki Eyleme Ara Verdi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
9. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali Ertelendi
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Sosyal Ve Ekonomik Konsey’in Xxx. Toplantısı Yapıldı
Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var
Lefkoşa’da Uyuşturucu, Gazimağusa’da Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu… 4 Tutuklu Var
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor
Oturma eylemi sonlandırıldı, yol açıldı ancak eylem sürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim