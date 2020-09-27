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Arıklı: "Kıbrıs Türkleri Azerbaycan Türklerinin yanında"

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Biz 3 Devlet 1 milletiz. Bu şuurla Azerbaycan'ın yanında olacağız” dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 13:31
Arıklı: "Kıbrıs Türkleri Azerbaycan Türklerinin yanında"
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YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Biz 3 Devlet 1 milletiz. Bu şuurla Azerbaycan'ın yanında olacağız” dedi.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah Rusya destekli Ermenistan’ın, dost ve kardeş Azerbaycan topraklarına bir kez daha saldırdığını, Azerbaycan’ın ise topraklarını korumak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.
Ermenilerin bu saldırısının durup dururken gerçekleşmediğini belirten Arıklı, “Bu saldırı Anavatan Türkiye’yi her alanda destekleyen, petrol ve doğal gaz boru hatlarını Türkiye üzerinden dünyaya ulaştıran ve Türkiye’yi her açıdan destekleyen Azerbaycan'ı cezalandırma operasyonudur” dedi.

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Arıklı, “Ama herkesin bilmesi gereken şey şudur ki; "Ne Azerbaycan 1990 lı yıllardaki zayıf, ordusu bile olmayan Azerbaycan’dır, ne de Türkiye 1990 lı yıllardaki aciz ve çaresiz Türkiye’dir. Ermenistan bu saldırılarının karşılığını görecek ve işgal altındaki toprakların bir bölümü kurtarılacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 27.09.2020 14:19
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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