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Arıklı: “KIB-TEK’e akaryakıt ve taşınması konusunda uluslararası ihaleye çıkılacak”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile enerji ve akaryakıt konularını görüştü.

19 Ocak 2021 Salı 12:00
Arıklı: “KIB-TEK’e akaryakıt ve taşınması konusunda uluslararası ihaleye çıkılacak”
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan Arıklı, Kıb-Tek’in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın temin ve taşınması konusunda, yerli ve yabancı firmaların katılacağı, uluslararası bir ihaleye çıkılacağını ve geçen yıl taşıma için ödenen 38 doların altında bir fiyatla kuruma akaryakıt taşınabilmesinin önünü açılacağını söyledi.

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Kıb-Tek’in şu anda yeterince akaryakıt stokunun bulunduğunu ifade eden Bakan Arıklı, ancak gerekli olması halinde Bakanlar Kurulu kararı ile elden teklif almak suretiyle birkaç gemi akaryakıt alınabileceğini, şu anda bile keşif bedelinin çok altında taşıma için teklif veren firmalar olduğunu kaydetti.

Arıklı açıklamasında ayrıca, “kısa süre içerisinde durdurulan akaryakıt taşıma, sayaç ve radyatör ihaleleri ile kurumu milyonlarca lira fazla ödemeden kurtardıklarını” da ifade ederek, açılacak ihalelerde şartnamelerin önceden ilan edilip, itiraza açık hale getirileceğini ve böylelikle adrese teslim ihale iddialarının önüne geçileceğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 13 Ocak’ta Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) akaryakıt alımına müdahale ederek, ihaleyi iptal ettirdiğini açıklamıştı. 
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 13:11
Anahtar Kelimeler:
Fatih DönmezKIBTEKErhan Arıklı
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