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Arıklı KIB-TEK ile ilgili haberleri yalanladı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün basında KIB-TEK ile ilgili çıkan tüm haberleri yalanladı..

10 Eylül 2021 Cuma 09:36
Arıklı KIB-TEK ile ilgili haberleri yalanladı

Yüksek İdare Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPİC ten doğrudan akaryakıt alımı ile ilgili eskiden alınmış bir Bakanlar Kurulu kararını ara emri ile durdurmuştur. O karar zaten alımın bir kısmı gerçekleştiği için zaten uygulamada değildi. Kıb-Tek Akaryakıt temin ve taşıma ihalesi Sideral Ltd isimli firmanın evraklarındaki problem nedeni ile MİK tarafından iptal edilmiş, Kurum aynı gün yeni bir ihale için MİK e müracaat etmişti. Bu ihale ayın kanuni zorunluluk gereği 20 Eylül tarihinde sonuçlanacaktır.Teknecikte ise 8 günlük yakıt stoku bulunmaktadır.Bu sebeple Bakanlar Kurulu yakıt sıkıntısı yaşanmaması için TPİC ten yeni bir alım için karar üretmiştir. Bu alım yapılmazsa 8 gün sonra ülke karanlığa gömülecektir.Kamuoyunda Bu ihaleleri sanki biz iptal ediyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. Oysa ihale süreci tamamen MİK in kontrolü altındadır. Bakanlığımızın MİK e talimat veya baskı uygulaması mümkün değildir. Ama malum çevreler, sankide ihalenin bizim yüzümüzden iptal edilip ertelendiği algısı oluşturmaya çalışmaktadır.

Öte yandan bu ara emri sonrası mahkemelerin elektiriği bilinmeyen kişiler tarafından kesilmiştir. Ara emrini alan ve aynı zamanda Barolar Birliği Başkanının talihsiz açıklaması ve arkasından EL-SEN Başkanının açıklaması bu elektirik kesme olayının bir komplo olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Siyaseti Baronun iliklerine kadar sokan Sayın Baro Başkanının bu tür açıklamalarını, üyesi olan değerli hukukçuların sorgulaması daha doğru olacaktır.

Kıb-Tek ile ilgili bir diğer açıklama da Ombudsman tarafından gelmiş ve Kamuoyu tarafından yanlış algılanmıştır.Değerli Ombudsman Kurumda yapılan terfi ve tayinleri ilgili açıklama yapmıştır. Göreve geldiğimiz günden itibaren Sendikanın yoğun taleplerine rağmen herhangi bir istihdam yapılmamıştır. Sendikanın istihdam talebi doğru taleptir. Kurumda ciddi manada teknik eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Ama bu süreçte yeni bir istihdam söz konusu değildir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."

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"ZORUNLU BİR AÇIKLAMA...

Issığ Göl İş Formuna katılmak için Kırgızistandayım. Yokluğumda Bakanlığımla ilgili bir kaç önemli gelişme hakkında kamuoyuna bilgi vermem hasıl olmuştur;

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKIBTEKKubilay ÖzkıraçEmine DizdarlıHasan Esendağlı
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