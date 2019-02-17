Arıklı: “Kıb-Tek Cumhuriyetiyle mücadelede hükümete desteğimiz tamdır”

YDP Güvercinlik köyünde örgüt seçimini tamamladı ve “geleneksel sabah kahvaltısı” programını devam ettirdi.

Örgüt seçimi ve ardından gerçekleştirilen kahvaltıda, İlçe Başkanı Mehdi Eker, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ve Genel Başkan Erhan Arıklı birer konuşma yaptılar.

YDP açıklamasına göre, Genel Başkan Erhan Arıklı yaptığı konuşmada “75’ten sonra oluşturulan iç statükodan” bahsederek, “Bu iç statükoyu yıkacak tek parti YDP’dir. Bizim dışımızdaki diğer partiler ya bu statükonun mimarı ya da piyonudur. Onların bu kurulu düzeni yıkmasını beklemek ölü gözünden yaş beklemek demektir” dedi.

Arıklı mevcut 4 partili koalisyon içinde iyi niyetli olan milletvekili ve bakanların da olduğunu ama bunların iyi niyetlerinin Hükümet’in günahlarını ortadan kaldırmadığını söyledi. Arıklı:

“Memlekette bu kadar sıkıntı var. Bekleyen bunca yasa var. Alınması gereken tedbirler, üzerine gidilmesi gereken yolsuzluklar var. Ama Hükümet Vicdanı Ret ve Kürtaj yasalarını geçirmeye çalışıyor. Aç insanlar, evine para götüremeyenler, elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta kalanlar Hükümetin gündemini işgal etmiyor. Onlar askerliği ortadan kaldırmak veya doğmamış bebekleri katletmek sevdasındadırlar” dedi.

Arıklı Kıb Tek konusunda yaşananlara da dikkat çekerek; “Kıb Tek bir Cumhuriyet haline gelmiş. Oraya kimse müdahale edemiyor. Kıb Tek yönetimi 2 firmaya teslim olmuş. Onların emir eri durumundalar. Her yıl ihalesiz yada adrese teslim ihale ile milyonlarca liralık rantı kendi aralarında bölüşüyorlar. Bu yönetim 4 adet jeneratör alıp 40 milyon Euro ödeyecek bunun faturasını da size kesecekler. Bu jeneratörlere aslında ihtiyaç yok. Kablo ile elektrik getirip fiyatları ucuzlatmak varken gereksiz yere jeneratör alıp kurumu iyice batağa sokacaklar. Bakan artık bu keyfiyete dayanamadı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nı görevden aldı. Böylece bu Kıb Tek Cumhuriyeti ile mücadele başlamış oldu. Biz elbette bu mücadelede Hükümete destek vereceğiz. Yeter ki sonuna kadar gitsinler. Korkmasınlar”. dedi.

Açıklamaya göre, Güvercinlik’teki toplantıdan sonra Parti Merkezi’ne geçildi. Parti Merkezi’nde Yılmazköy’ den 34 kişinin partiye katılım töreni yapıldı