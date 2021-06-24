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Arıklı: “İslam ülkelerinin yeni Kıbrıs politikasına ve iki devletli bir çözüme destek vermeleri gereklidir”

24 Haziran 2021 Perşembe 15:30
Arıklı: “İslam ülkelerinin yeni Kıbrıs politikasına ve iki devletli bir çözüme destek vermeleri gereklidir”
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“İSLAM ÜLKELERİNİN YENİ KIBRIS POLİTİKASINA VE İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜME DESTEK VERMELERİ GEREKLİDİR”

İslam ülkeleri, 4. Enerji ve Ekonomi Bakanlarının bugün yapılan toplantısına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, online olarak gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, İran, Afganistan, Türkiye ve KKTC temsilcileri yer aldı.

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Online olarak gerçekleştirilen Azerbaycan Enerji Formu'nda KKTC’yi Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı temsil etti.

Arıklı, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları ve bugünlerde bahsedilen süreçte Doğu Akdeniz'in dünyanın en önemli enerji kaynaklarına sahip bölgelerinden biri haline geleceğini ve o bölgede paylaşım kavgasının uzun süre devam edeceğini belirtti. Arıklı, KKTC tanımasa da bölgenin en önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zirveye katılan bütün devletler birer İslam ülkesidir. KKTC Doğu Akdeniz'de yıllardan beri Müslüman ülke olması sebebiyle BM tarafından tanınmamakta ve ambargolar altında kalmaktadır. KKTC eğer Hristiyan bir ülke olsaydı şimdiye kadar çoktan tanınmış ve BM'ye üye olmuştu. Bu nedenle İslam ülkelerinin yeni Kıbrıs politikasına ve iki devletli bir çözüme destek vermeleri gereklidir. 

Bizler bu bölgede zengin hidrokarbon ve petrol kaynaklarının üzerinde bulunan bir devletiz. İslam ülkelerinin de diğer Hristiyan ülkeler gibi bizlerle diplomatik ilişkilerden kaçınması ve ambargo uygulaması kabul edilemez bir durumdur. İslam ülkeleri enerji alanında iş birliği yapmalıdır. Doğu Akdeniz politikaları konuşulacaksa Türkiye ve KKTC olmadan bu bölgede herhangi bir projenin hayata geçirilemeyeceğini herkes bilmelidir.”

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Son Güncelleme: 24.06.2021 17:31
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