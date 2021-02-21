Arıklı: İslam Dayanışma Oyunlarına Katılım İçin Talepte Bulunuldu

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 4 yılda bir düzenlenen geniş kapsamlı bir spor organizasyon olan İslami Dayanışma Oyunlarına “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ” olarak katılabilmemiz için Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan talepte bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arıklı, “resmi yazı ile gönderilen bu isteğin kabul olması durumunda Konya’da 2021 Eylül ayı içerisinde düzenlenecek ve yıllar sonra ülkemiz sporcularının bir çok branşta mücadele edebileceği ‘Uluslararası bir organizasyonda’ yer alacağız” dedi.
Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu ise organizasyon hakkında bilgilendirmede bulunurak “yapılacak olan bu organizasyon atletizm, badminton, basketbol 3x3, bisiklet (yol, pist), bocce, cimnastik (artistik, aerobik), eskrim, futbol, güreş (grekoromen, serbest stil), halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk dallarında olacaktır” dedi. Topçu bu organisyona daha önce Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan hakemlerin de katılım gösterdiğini belirterek Atilla Topaloğlu ve Yıltan Mutlu’nun Türkiye-Malezya maçının yan hakemleri olarak görev yaptığını belirtti.