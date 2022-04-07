Arıklı işçilere seslendi: Aç mı kalmak istiyorsunuz?

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “reform” olarak adlandırdığı tasarının kimse tarafından engellenmemesi gerektiğini savunarak, belediyelerin mali durumlarına değindi.

Arıklı, “20 tane belediye maaş ödeyemiyor. İşçiler de ‘ben belediyemi kapatmam’ diyor. 6 aydır maaş alamadın, alabildiysen de borçalanarak aldın. Aç mı kalmak istiyorsunuz?” diye sordu.

“Anayasa’ya uyalım diye belediyeleri mi batıralım?”

Yerel seçimin tarihinin ertelenmesi konusunda da konuşan Arıklı, muhalefetin Anayasa’yı işaret ederek ertelemeye karşı çıkmasına da ilginç bir yorumda bulundu.

Arıklı, “Anayasa 4 yıl içinde yapılması gerektiğini söylüyor ancak tarih belirtmiyor. Bu bir görüştür. Biz göre ise mücbir sebep vardır. Mademki Cumhurbaşkanlığı seçimini mücbir sebepleri öne sürüp, 6 ay ertelemeştik, burada da aynı sebepler var. Anayasa’nın ilgili maddesine uyalım diye yerel yönetimleri batırmaya, insanlarımıza işkence etmeye hakkımız yok. Tarihi 3 ay esnetebiliriz” denir.