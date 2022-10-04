Arıklı: İş yapamadığım yerde durmanın anlamı yok

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, yeni hava yolu şirketinin kurulması için başlatılan sürece işaret ederek, “Şirketi kurmak istememizin nedeni kâr elde etmek değil, bilet fiyatlarını aşağıya çekmek” dedi.

Arıklı, ada ülkelerinde hava yolu ulaşımının büyük önem arz ettiğini belirterek, “6 Bin TL'den aşağı uçak bileti yok. İki firma fiyatları domine ediyor. Uçak sefer sayıları artarsa fiyatlar da aşağıya iner. Yeni hava yolu için girişim başlattık. Para olmadan şirketin kurulması için Türkiye'de hava yolu şirketleri ile görüştük. Şirketin kurulması tüzük aşamasına geldi ancak bunu Bakanlar Kurulu'ndan geçiremedik” ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Hava yolu şirketi geçmişte de kurulamadı. Bu konuda kimse adım atamadı. Kimsenin yapamadığını YDP yapmaya çalışıyor diye engellenmeye çalışıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni hava yolu ile ilgili sıkıntıların bu hafta çözümlenmesini umduğunu kaydeden Arıklı, sorunun çözülmemesi halinde yapabileceğinin hükümetten çekilmek olacağını aktardı.

Arıklı, "Hazırladığım en önemli projem engelleniyorsa hükümette kalmamın bir anlamı yok. Bu kadar güzel bir proje Bakanlar Kurulu'ndan geçemiyorsa orada kalmamın bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

“İŞ YAPMAK İSTİYORUM”

Bakan Arıklı, 4.5G/5G internet projesinde de ilerleme kaydedilemediğini belirterek, bu konuda ihaleye çıkıldığını ancak birtakım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi, “İş yapmak istiyorum. İş yapamadığım yerde durmamın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.