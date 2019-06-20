Arıklı:” İnşallah Maraş açılımı Cumhurbaşkanlığı seçim malzemesi değildir”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı, "Maraş’ın Türk Yönetiminde 1974’teki kullanıcılarının iskanına açılması" fikrinin YDP’nin ana ilkelerinden birisi olduğuna işaret ederek, “inşallah Maraş açılımı cumhurbaşkanlığı seçim malzemesi değildir” dedi.

YDP dün akşam Girne’de açık hava toplantısı düzenledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Genel Sekreter Yardımcısı Başak Tekerek’in yaptığı toplantıda ilk sözü alan Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz, uzun süreden beri Girne’de Barış Parkında böylesi güzel bir organizasyon yapmanın hayalini kurduklarını belirterek, Girne Merkezden başlattıkları toplantıları köylere yayacaklarını söyledi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise yaptığı konuşmada, 4 partiden oluşan 40. Hükümetin sorunların altından kalkamadığı gibi 41. Hükümetin de kronik sorunları çözmeye muktedir olamayacağını savundu. Büyükyılmaz; “UBP ve HP’nin kan uyuşmazlığı var. HP Genel Başkanı tam bir muhteris. Cumhurbaşkanlığı ihtirası uğruna yapmayacağı şey yok. İhtirası aklının önüne geçtiği için kalitesi gölgede kalıyor. Bu sebepten dolayı durmadan hata yapıyor” dedi.

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise 40 ve 41. Hükümetin birbirinden bir farkının olmadığını savunarak ; “Mesela vatandaşlık konusuna 5 siyasi parti de aynı bakıyor. Vatandaşlık için yıllardan beri bekleyen insanların intizarı ve ızdırabı dinmiyor. Anlaşılan o ki vatandaşlık meselesini hakkaniyete dayanarak çözecek tek siyasi parti YDP’dir” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, milli birlik ve beraberliği koruyarak sorunların çözüleceğini söyledi.

UBP-HP Koalisyonun Maraş açılımı başlattığını söyleyen Arıklı sözlerine şöyle devam etti; “Maraş’ın Türk Yönetiminde 74’teki kullanıcılarının iskanına açılması fikri YDP’nin ana ilkelerinden birisidir. Türk Yönetiminde, BM Gözetiminde, Özel Statüde yerleşime açılmasının önünde hiç bir Uluslararası Hukuk ve siyasi engel yoktur. Tek eksik siyasi iradedir. Bu Hükümet bu iradeyi gösterirse YDP olarak kendilerini alkışlayacağız. Yapamazlarsa bunu biz yapacağız. Maraş’ı açmak bizim sözümüzdür.”

Açık hava toplantısı vatandaşların sorduğu sorulara verilen cevaplarla sona erdi.