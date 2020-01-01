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Arıklı: “İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cevaplanmamış birçok soru işaretlerine rağmen Birleşik Kurul’dan geçirilerek, Resmî Gazete’de yayınlanması için Başbakan’a gönderilen İmar Planı’nın, YDP’nin gündeminden düşmeyeceğini ve sürekli kamuoyunun gündemine getirileceğini belirtti.

Arıklı: “İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, cevaplanmamış birçok soru işaretlerine rağmen Birleşik Kurul’dan geçirilerek, Resmî Gazete’de yayınlanması için Başbakan’a gönderilen İmar Planı’nın, YDP’nin gündeminden düşmeyeceğini ve sürekli kamuoyunun gündemine getirileceğini belirtti.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
Arıklı: “İmar vurgunu hakkında Başbakan’dan cevap bekliyoruz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, İmar Planı konusunda herkesin söyleyeceğini söylediğini, eteklerdeki taşların döküldüğünü ifade ederek, bu noktada artık sorumluluğun Başbakan’da olduğunu belirtti.

Başbakanlığın noterlik makamı olmadığını, bütün bakanların yaptıklarından ve yapamadıklarından hükümetin başı olarak bizzat Başbakan’ın sorumlu olduğunu dile getiren Arıklı, Başbakan’ın İmar Planı’nı imzalayıp Resmi Gazetede yayınlamadan önce, Mecliste yazılı olarak İçişleri Bakanı’na sorup cevabını alamadıkları soruları cevaplandırması  gerektiğini ifade etti.

Arıklı Başbakan’ın cevaplaması gerektiğini iddia ettiği soruları şöyle sıraladı:

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“1)Emirname yayınlanacağı iddialarının basına düştüğü 1 Eylül 2019 tarihinden, Emirname’nin yayınlandığı 10 Aralık 2019 tarihine kadar geçen süre içerisinde hangi inşaat firmaları, İskele bölgesinden kaç dönüm arazi almış ve bu arazilerin üzerine kaç bin konut yapmak için inşaat ruhsatı almıştır. Tapu, Şehir Planlama daireleri veya Belediyeden rahatlıkla öğrenilebilecek bu sorunun cevabını siz öğrenip kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

2)Yeniboğaziçi Belediyesinin imara açılmasını istediği bir bölgenin “II. Sınıf tarım arazisi olduğu” gerekçesi ile ret edildi ama Long Beach bölgesinin arkasındaki yaklaşık 500 hektar 1. sınıf tarım arazisi “Siyasi irade öyle istiyor” gerekçesi ile imara açılmıştır. Bu “Siyasi iradenin kaynağı nedir?” sorusunu Meclis kürsüsünde sormamıza rağmen Sayın İçişleri Bakanı’ndan cevap alamadık. O siyasi irade kimdir? Bu bölgede kimlerin arazisi vardır ki siyasi iradeyi etkileyebilmiştir?

4)İskele bölgesinde deprem risk analizi yapılmadan, imara açılan alüvyonlu topraklar üzerinde 25-30 kat inşaat yapma iznini içeren bu planı imzalayıp Resmi Gazete’ye gönderdiğinizde, bunun sorumluluğunu bizzat siz üstlenmiş olacaksınız. Bunun hesabını vermeye hazır mısınız?”

Arıklı, “Sayın Başbakan, kendisinin dışında hazırlanan bu planın sorumluluğunu üstlenmemeli ve bu sorular varken Cumhurbaşkanlığına aday olmamalıdır” dedi.

Son Güncelleme: 01.01.2020 15:20
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYenide Doğuş Partisi
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