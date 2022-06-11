Arıklı İle Karavezirler, Değirmenlik Bölgesindeki Altyapı Çalışmalarını Görüştü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, beraberindeki heyetle Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret ederek bölgedeki altyapı çalışmaları konusunda istişarede bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre, Değirmenlik Belediyesi başkanlık binasında yer alan görüşmeye Demirhan Muhtarı Cemil Şensoy, Balıkesir Muhtarı Mürüde Erzen, Minareliköy Muhtarı Şevket Fedai ve Değirmenlik Camialtı Muhtarı Musa Suiçmez de katıldı.

Görüşme sırasında bölgede bayındırlık ve ulaştırma alanında yapılan çalışmalar ele alınırken, Demirhan- Balıkesir kavşak ve sinyalizasyon çalışması konusunda görüşler paylaşıldı.

Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, Değirmenlik Belediyesi sınırlarında yer alan Demirhan- Balıkesir kavşak ve sinyalizasyonun çalışır duruma gelmesi için yerinde inceleme yapıldı.

Söz konusu çalışmanın önümüzdeki dönemde devam ettirilip sonlandırılması, mevcut durumdan dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda fikir birliğine varıldığı açıklandı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Değirmenlik Belediyesi’nin bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirterek bakanlık olarak bölgeye gerekli katkıyı koymaya devam edeceklerini belirtti.

-Karavezirler

Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler ise Arıklı'nın heyetiyle birlikte bölgeye yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerekli çalışmalar ve incelemelerden dolayı bölge halkı adına teşekkür etti.