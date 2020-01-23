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Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak; Seçim manifestosunu 6 Şubat’ta açıklayacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak.  Arıklı, 6 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantında seçim manifestosunu açıklayacak.  

Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak; Seçim manifestosunu 6 Şubat’ta açıklayacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak.  Arıklı, 6 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantında seçim manifestosunu açıklayacak.  

23 Ocak 2020 Perşembe 16:37
Arıklı, ilçelerde istişare toplantıları yapacak; Seçim manifestosunu 6 Şubat’ta açıklayacak

Partiden verilen bilgiye göre,  Arıklı, seçim kampanyasına başlamadan önce ilçe, köy ve mahalle örgüt başkanlarıyla istişarede bulunacak. Bu kapsamda, İlçe Seçim komiteleri de oluşturulacak.

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Erhan Arıklı’nın bölge gezi programı şöyle:

“Cumartesi saat 14.00 Girne İlçe Teşkilatı, saat 19.00 Gazimağusa İlçe Teşkilatı, Pazar saat 13.30 İskele İlçe Teşkilatı, saat 16.00 Lefkoşa İlçe Teşkilatı. 27 Ocak Pazartesi saat 18.00 Güzelyurt İlçe Teşkilatı, saat 19.30 Lefke İlçe Teşkilatı.”

Bir toplantıya katılmak üzere Azerbaycan’a gidecek Arıklı, ülkeye 3 Şubat’ta dönecek. Genel Başkan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçim manifestosunu 6 Şubat’ta da düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracak.
 

Son Güncelleme: 23.01.2020 19:46
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