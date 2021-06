Arıklı, iki devletli çözüm modeline verilen destekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi

ARIKLI, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MODELİNE VERİLEN DESTEKTEN DUYDUĞU MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

KILÇDAROĞLU, KKTC’NİN BAĞIMSIZ VE ÖZGÜR BİR DEVLET OLARAK DÜNYA ARENASINDA YER ALMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, adada bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

YDP’den verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Arıklı, KKTC’nin iç siyasette yaşadığı sorunlar ve dış siyasette yaşanan eksen değişikliği nedeniyle sancılı bir süreçten geçildiğini vurguladı.

İki devletli çözüm modelinin Türkiye Cumhuriyeti’nde hem iktidar, hem muhalefet tarafından destek görmesinin büyük mutluluk yarattığını vurgulayan Arıklı, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin de bizden önceki görüşmelerde yaptığınız açıklamalarda iki devletli çözüm modeline destek verdiğini tüm dünya kamuoyuna bir kez daha ilan etmeniz bizi ziyadesiyle memnun etti” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: “İKİ AYRI DEVLET SÖYLEMİNİN ALTININ DOLDURULMASI GEREKİYOR”

Konuşmasına “50 yıldır Kıbrıs’ta kimsenin burnu kanamadı” sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“İki ayrı toplum var. İki toplumun da Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşamasını isteriz ama iki toplumun da kendi bağımsız iradelerinin uluslararası hukuk zemininde tanınmasını isteriz. O zaman iki toplum eşit olmuş olur. KKTC’nin bağımsız ve özgür bir devlet olarak dünya arenasında yer alması bizim en büyük temennimizdir. Bunun kolay olmadığını biliyoruz ama sonuçta önemli bir adımdır ve önemli bir söylemdir. Bu söylemin altının doldurulması gerekiyor. Sizler ve bizler el birliği yaptığımız sürece. Gittiğimiz her platformda bunu dile getirdiğimiz sürece ve haklılığımızı da anlattığımız sürece, zamana ihtiyaç olsa da bu yolda yürüyeceğiz”

“KKTC YILLARDIR HER TÜRLÜ FEDAKÂRLIĞI YAPTI”

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar KKTC’nin, adada barış ve huzur olması için her türlü fedakârlığı yaptığını söyleyerek, “Annan Planı’na evet dedi ama karşıda hemen hemen her şeye ‘hayır’ diyen bir yapı var. Madem her şeye hayır diyorsunuz o zaman iki ayrı devlet olacak. Siz ayrı, biz ayrıyız. Dolayısıyla biz tüm kurumlarımızla kendi irademizi ortaya koyarız. Bu zor bir süreç ama geride bıraktığımız uzun süreçte KKTC rüştünü ispat etmiştir ve bağımsız bir devlet olma hakkı vardır” dedi.

“KKTC’NİN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE EDİLMEMELİ”

Kılıçdaroğlu, “Biz Kıbrıs’ın içişlerine müdahale etmeyi asla doğru bulmayız. Kıbrıs’ın içişlerine asla müdahale etmemeli. KKTC bağımsız bir devlet olarak görülmeli. Dolayısıyla Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerde, birbirine karşılıklı saygı duyan iki devlet olmalıdır. Demokrasi kültürünüz oldukça gelişmiş durumda” şeklinde devam etti.

“AB, KIBRIS’TA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR”

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüğümde Kıbrıs’a karşı çifte standart uygulandığını dile getirdim. Annan Planı kabul edilmese bile Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü uygulayacaklarına söz verdiler. Aradan geçen onca zamana rağmen Doğrudan Ticaret Tüzüğü işleme konmadı. Her karşılaştığım AB yetkilisine KKTC’ye çifte standart uyguladıklarını, verdikleri sözü tutmadıklarını, bunun da Avrupa’nın etik değerleriyle bağdaşmadığını her ortamda dile getirdim ve dile getirmeye de devam ediyorum. Biz herhangi bir ülkenin içişlerine müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz ama bir ülkede insan hakkı ihlalleri varsa o dünyanın ortak sorunudur ve o insan hakkı ihlallerinin giderilmesi lazımdır”

“TC-KKTC ARASINDAKİ İLİŞKİ EŞİTLER ARASINDA EGEMEN İKİ DEVLET GİBİ OLMALI”

“Sizin demokrasi kültürünüz, demokrasi anlayışınız, oturup bir araya gelmeniz, konuşmanız, siyaseti eleştirmeniz ve farklı görüşlere sahip olmanız bizim açımızdan sadece saygı duyulması gereken bir olaydır” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiyi de eşitler arasında egemen iki devletin ilişkisi olarak algılamak ve görmek istiyoruz. Eğer biz bunu yapmazsak, sizin bağımsız bir devlet söyleminiz havada kalır. Bağımsız devlet söyleminin güçlü bir zemine oturmasının yolu da karşılıklı saygıya bağlıdır”

Yeniden söz alan Arıklı, muhalefetin sadece Türkiye’den yapılan müdahaleye değindiğini, diğer ülkelerin yaptığı müdahaleye ses çıkarmadığını söyledi.