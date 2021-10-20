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Arıklı: İki akaryakıt şirketi hakkında soruşturma başlatılacak

"İKİ FİRMA BİR ARAYA GELEREK REKABET ŞARTLARINI BOZAMAZ"

20 Ekim 2021 Çarşamba 19:11
Arıklı: İki akaryakıt şirketi hakkında soruşturma başlatılacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katıldı.

Arıklı, akaryakıt krizi hakkında açıklamalarda bulunarak, krizin iki firmanın piyasaya akaryakıt vermemesinden kaynaklandığını vurguladı. Bu durumun nedeninin ise dövizin yükselmesi ve aynı zamanda uluslararası borsada yakıtın değerinin artması olduğunu belirten Arıklı, “Birkaç gün önce konuşulsa ve ona göre hazırlık yapılsa anlarım ancak sabah bu kararın alınması kabul edilemez” dedi.

Akaryakıt fiyatlarının tespitinin Akaryakıt Birimi tarafından 15 güne bir yapıldığını belirten Arıklı, Salı günü bununla ilgili bir çalışma yapılacağını ve oradan gelen düzenleme ile Bakanlar Kurulu’nda konuşulacağını aktardı.

Dağıtım yapan iki firmayla görüştüğünü de belirten Arıklı, “Bir firma Salı’yı bekleyemeyeceklerini, yakıtı pahalıya aldıklarını ve ucuza satamayacaklarını zam yapılması gerektiğini söyledi. Bu yasaya da tüzüğe de aykırı bir olay” ifadelerini kullandı. 

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Arıklı, görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını da ifade ederek, iki firmanın Maliye Bakanı ile görüştüğünü ancak oradan da olumlu bir sonuç çıkmadığını duyurdu.

"YARIN SORUNUN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

Piyasaya yakıt vermeyen iki firma hakkında Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlatacağını belirten Arıklı, "Yıllık cirolarının yüzde 10'u kadar ceza yazılabilecek. İki firma bir araya gelip rekabet şartlarını bozamazlar, fiyatları kendileri ayarlayamazlar" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Arıklı, soruşturmanın ardından firmaların kararlarından döneceğini de düşündüğünü dile getirerek, "Yarın çözüleceğini umut ediyorum” dedi. 

"İKİ FİRMA BİR ARAYA GELEREK REKABET ŞARTLARINI BOZAMAZ"

“Başbakanın durumu nedeniyle Bakanlar Kurulu toplanamıyor” diyen Arıklı, “Ortada bir oterite boşluğu var diyip böyle bir şey yaparsanız sert kayaya toslarsınız. İki firma bir araya gelip rekabet şartlarını bozamazsınız ve fiyatı kendiniz ayarlayamazsınız. Vatandaşı da anlıyorum. Akaryakıt alamadıkları için sıkıntı içerisindeler... Bu tip emrivakilere boyun eğersek arkası gelmez. Halk bizim mücadelemize katkı koymalıdır. Firmalar, benzinde 1 TL, mazotta ise 90 krş zam istiyor... İstedikleri fiyat fahiştir” diye konuştu.

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