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Arıklı: “Hükümete güveonoyu vermemiz mümkün değil. Ret oyu vereceğiz”

Arıklı: “Hükümete güveonoyu vermemiz mümkün değil. Ret oyu vereceğiz”

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:35
Arıklı: “Hükümete güveonoyu vermemiz mümkün değil. Ret oyu vereceğiz”

Olağanüstü toplantıda ilk sözü alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, programı okunan 41. Hükümetin kuruluşunun, 40. Hükümetin kuruluşu gibi “etik” açıdan sorunlu olduğunu ileri sürdü.

Siyasete güvenin sıkıntılı olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Arıklı, “temiz düşün” kampanyasıyla hükümete gelen HP hakkında eleştirilerde bulundu.

UBP ile koalisyon kurmayıp, kimisini mahkemeye, kimisini mahalleye göndereceği yönündeki söylemlerinden dolayı HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı eleştiren Arıklı, Özersay’ın “eşref saati gelince” bu hükümeti yıkmaya karar verdiğinde de, ilk defa duymuş gibi Serdar Denktaş’ın arazi meseleleri ileri sürdüğünü kaydetti.

Halkta ciddi bir tepki oluştuğuna işaret eden Arıklı, siyasetin bu kadar yerlerde süründürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Özersay ve arkadaşlarının televizyon programlarında, düne kadar aynı masada oldukları arkadaşlarına ciddi suçlamalarda bulunmasının doğru olmadığını söyleyen Arıklı, UBP’ye de “Hüseyin Özgürgün’ü hırsızlıkla itham eden bir zihniyetle,  koalisyonu nasıl hazmediyorsunuz?” sorusunu yöneltti ve  “Netice itibarıyla dün dündür, bugün bugündür” dedi.

Arıklı, uzun uzun inceledikleri hükümet programının süslü laflarla dolu olduğuna işaret ederek, geçmiş programlarla bir kıyaslaması yaptıklarını ve değişen fazla bir şey olmadığını gördüklerini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürmen’ın “cek-caklarla dolu bir hükümet programı” eleştirisimi anımsatan Arıklı, geçmiş hükümet programında yer alan “cek-cakları” incelediklerini ve bunların hiç birinin yerine gelmediğini ileri sürdü.

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40 ve 41. Hükümetlerin programlarını da karşılaştıran Arıklı, yeni hükümet programında bet ofislerinin kapatılacağı yönünde bir madde bulunmadığına dikkat çekti.

Bütçe Dairesi ile Hazine Dairesi’ninin Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasını da eleştiren Arıklı, cezaevinde vefat eden gencin 5 aydır neden Türkiye’ye iade edilmediğini sordu. Genç gibi bir çok mahkumun Türkiye’ye iade edilmediğini iddia eden Arıklı, bu konuda yapılan anlaşmanın ihlal edildiğini savundu.

Cezaevinde bir doktor ve hemşirenin bulunması gerektiğini belirten Arıklı, “Size emanet edilen mahkum ve gardiyanların sorunlarını neden çözmüyorsunuz” dedi.  

Tam gün eğitim konusunda programda herhangi bir maddenin bulunmamasını da eleştiren Arıklı, tam gün eğitimin önemine işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ve Cikolos mevkiinde yaşanan olaya değinen Arıklı, “UBP, dün istifasını istedikleri bakanla bugün birlikte oturacak. Bu nasıl olacak merak ediyorum. Nasıl unutulduğunu, unutturulduğunu hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi, dün dündü, bugün bugündür” dedi.

Hükümet programında su idaresi kurulacak ifadelerinin de bulunmadığına işaret eden Arıklı, Türkiye’den gelen suyun sadece Güzelyurt’ta sulama amaçlı kullanılacağını ancak Mesarya’da kullanılamayacağını, kaydetti.

“Neden insanları kandırıyorsunuz” diyen Arıklı, Kıb-Tek konusuna da değinerek, kurumun borç sarmalından nasıl kurtarılacağının açıklanmasını istedi. Arıklı, kablo konusunda atılacak adımları da birlikte göreceklerini söyledi.

“Her adımınızı kontrol edeceğiz, peşinizdeyiz” şeklinde konuşan Erhan Arıklı, hükümete güveonoyu vermelerinin mümkün olmadığını, ret oyu vereceklerini vurguladı.

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