Arıklı: “Hiç kimsenin yıllardan beri süregelen iç statükonun hatalarını devlete mal etme hakkı yoktur”

YDP BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI MESAJI YAYINLADI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hiç kimsenin statükonun yanlışlarını örnek göstererek Devlet düşmanlığı yapma hakkı olmadığını vurguladı.

Erhan Arıklı, Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türkünün, 1974, 20 Temmuz’da elde edilen zaferi, ekonomik, sosyal ve siyasal zaferlerle taçlandıramasa dahi,

kendi devletine sahip olmanın kıymetinin bilinci içerisinde olduğunu kaydetti.

Devleti yıkmak ve bayrağı indirmek için “iç ve dış şer odaklarının” uğraş verdiğini belirten Arıklı, “Bu uğraşlara rağmen Kıbrıs Türklerinin kahhar ekseriyetinin bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamaktan son derece mutlu olduklarını biliyoruz” ifadesini kullandı.

Arıklı, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı.