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Arıklı, Haspolat Çemberi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Gazimağusa Yolu ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun bağlantı kavşaklarından biri olan Haspolat Çemberi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:01
Arıklı, Haspolat Çemberi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, projede çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Arıklı, çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi aldı.

Arıklı, Haspolat Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan çemberlerin çevre düzenlemelerinin tamamlanmasına Haspolat Çemberi’ndeki çalışmalarla başlandığını, diğer çemberlerdeki çevre düzenlemesi-yapım işlerini üstlenebilecek özel sektör temsilcileriyle görüşeceklerini kaydetti.

Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yol altyapı ağımızı geliştiriyor, var olanı yeniliyor. Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu yollardaki kavşakların çevre düzenlemelerini tamamlamak sorumluluklarımızdan sadece biri ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yöndeki girişimleri en kısa zamanda sonuçlandırıp Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’ndaki çemberlerin çevre düzenlemelerini tamamlamaktır” şeklinde konuştu.

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