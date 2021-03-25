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Arıklı ‘Hal Yasası’ ile ilgili konuştu

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ‘Hal Yasası’ ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 

25 Mart 2021 Perşembe 13:20
Arıklı ‘Hal Yasası’ ile ilgili konuştu
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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Bakan Arıklı’nın milletvekilliği döneminden beri ‘Hal Yasası’nın üzerinde durduğu belirtilerek, tasarıda son aşamaya gelindiği duyuruldu.
Açıklamaya göre, konuyla ilgili konuşan Arıklı, “Hal Yasası meclise gelip de yasalaşmayan konularımızdan biri. Her hükümet döneminde meclis alt komitesini meşgul ediyor ama bir türlü yasalaşması mümkün olmuyor” dedi. 
Ekonomi Bakanı olduğunda da ilk ilgilendiği konulardan birinin Hal Yasası olduğunu dile getiren Arıklı, yasa tasarısına son şeklinin verildiğini, UBP, CTP ve HP’nin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini söyledi.

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Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Diğer paydaşlarla ortak yasa tasarısını tamamladık. Üretimden toptancılara, marketçiler birliğine kadar her görüşe başvurduk. Umarım çok fazla detaylara takılmadan bir an evvel mecliste bu yasa tasarısını yasalaştırırız diye düşünüyorum. Hem üretici hem tüketici için en büyük iyiliği yapmış oluruz.”

 

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Son Güncelleme: 25.03.2021 15:56
Anahtar Kelimeler:
Hal YasasıErhan Arıklı
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