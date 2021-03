Arıklı ‘Hal Yasası’ ile ilgili konuştu

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Bakan Arıklı’nın milletvekilliği döneminden beri ‘Hal Yasası’nın üzerinde durduğu belirtilerek, tasarıda son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, konuyla ilgili konuşan Arıklı, “Hal Yasası meclise gelip de yasalaşmayan konularımızdan biri. Her hükümet döneminde meclis alt komitesini meşgul ediyor ama bir türlü yasalaşması mümkün olmuyor” dedi.

Ekonomi Bakanı olduğunda da ilk ilgilendiği konulardan birinin Hal Yasası olduğunu dile getiren Arıklı, yasa tasarısına son şeklinin verildiğini, UBP, CTP ve HP’nin de bu konuda hassasiyet gösterdiğini söyledi.



“Diğer paydaşlarla ortak yasa tasarısını tamamladık. Üretimden toptancılara, marketçiler birliğine kadar her görüşe başvurduk. Umarım çok fazla detaylara takılmadan bir an evvel mecliste bu yasa tasarısını yasalaştırırız diye düşünüyorum. Hem üretici hem tüketici için en büyük iyiliği yapmış oluruz.”