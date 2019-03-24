banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.334
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.5844
EURO
6.4830
Gönyeli’de ev yangını
GÖNYELİ’DE EV YANGINI
Yüksekten düşen kişi yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
Güzelyurt’ta çek hırsızlığı
GÜZELYURT'TA ÇEK HIRSIZLIĞI
Girne’de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evinde ölü olarak bulundu
Kapat

Arıklı: “Hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağız”

Arıklı: “Hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağız”

24 Mart 2019 Pazar 11:06
Arıklı: “Hak ve adalete dayalı bir sistem kuracağız”

ARIKLI: “HAK VE ADALETE DAYALI BİR SİSTEM KURACAĞIZ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Teşkilatı, Lefkoşa ilçesindeki örgüt başkanları ve örgüt yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı için Yakındoğu Üniversitesi Büyük Salon’da etkinlik düzenledi.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, YDP’nin hedefinin, iktidara gelmeleri halinde hak ve adalete dayalı bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

Arıklı, "Bizim kitabımızda ırkçılık, ayrımcılık, bölücülük yoktur. Biz KKTC kimliği taşıyan herkesi Cenabı Allah'ın kutsal bir emaneti olarak kabul ediyoruz" dedi.

BERTAN

Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise, YDP’nin hedefinin iktidar olmak olduğunu belirtti, bazı YDP’li örgüt başkanlarının bazı siyasi partiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü.

Zaroğlu, "İnsanları artık para ile tehdit ve şantaj ile ne kandırabilir ne de korkutabilirsiniz. Sizin devriniz geçti. Yeni devrin adı, hak ve adalete dayalı YDP devridir" dedi.

BÜYÜKYILMAZ

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da, enerjisi bol olan bir parti olduklarını, hedef koyup çalışmak gerektiğini kaydetti.

DALGIÇ

Lefkoşa İlçe Başkanı Emre Dalgıç, çok kısa bir süre içerisinde Lefkoşa İlçesi’nde 2 bin üyeye ulaşmayı öngördüklerini, “parti olarak hedeflerinin, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nı kazanmak olduğunu” ifade etti.

Örgüt tanıtım toplantısı, 130 örgüt başkanı ve yönetim kurulu üyesine parti rozetinin takılması ile sona erdi.

 

Son Güncelleme: 24.03.2019 14:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor
“Zurnanın son deliği” oyunu yarın sahneleniyor
Donmuş patatese kota...
Donmuş patatese kota...
KKTC Londra temsilcisi Tuncalı’dan Koşucu Baysan’a destek
KKTC Londra temsilcisi Tuncalı’dan Koşucu Baysan’a destek
YDP Girne İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
YDP Girne İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
TEL-SEN: “Grev kapıda”
TEL-SEN: “Grev kapıda”
Ediz Tuncel’in Eserlerinden Oluşan Sergi 29 Mart’ta Açılıyor
Ediz Tuncel’in Eserlerinden Oluşan Sergi 29 Mart’ta Açılıyor
Dünya Meteoroloji Günü… Meteoroloji Dairesi İle Meteoroloji Mühendisleri Odası Seminer Düzenliyor
Dünya Meteoroloji Günü… Meteoroloji Dairesi İle Meteoroloji Mühendisleri Odası Seminer Düzenliyor
İstanbul Başkonsolosluğu’na Seniha Birand Çınar atandı
İstanbul Başkonsolosluğu’na Seniha Birand Çınar atandı
Resmi Gazete’den Haberler…
Resmi Gazete’den Haberler…
Başbakan Osman Örek anıldı
Başbakan Osman Örek anıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim