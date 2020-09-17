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Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri’nin federasyon arayışına son vermesi gerektiğini belirtti.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:09
Arıklı: “Gutteres, federasyon arayışına son vermeli”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri’nin federasyon arayışına son vermesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerden sonra 5 li toplantının yeniden organize edileceği" yönündeki açıklaması değerlendirerek, şaşırtıcı bulduğunu kaydetti.

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Erhan Arıklı, Gutteres’in 7 Temmuz 2017’de Crans Montana’daki fiyaskodan sonra “Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır. Bu konferans uzun süreli soruna çözüm bulunamayarak kapanmıştır" dediğini anımsatarak, “Kapalı ortamlarda ise ‘Taraflarda bir zihniyet değişikliği görmesem bir daha girişimde bulunmam’ dediği bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Arıklı, buna rağmen gelinen aşamada BM Genel Sekreteri’nin, Güney Kıbrıs’ta Crans Montana’dan sonra en küçük bir zihniyet değişikliği görülmediğine göre yeni bir konferans girişimini neye dayanarak yapacağının merak konusu olduğunu kaydetti.

Erhan Arıklı, şöyle devam etti:
“Gutteres artık Kıbrıs’ta federasyon temelli müzakerelerin bir netice vermeyeceğini anlamalı ve bunu dünya kamuoyuna deklare etmelidir. Kıbrıs Türkünün 42 yıldır süregelen Federasyon masalı ile oyalanamayacağı artık anlaşılmalıdır. Halkımız 11 Ekimde yapılacak seçimde federasyon hayali ile halkımızın 5 yılını daha çalmaya çalışanlara güçlü bir hayır diyecektir”

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Son Güncelleme: 17.09.2020 18:45
Anahtar Kelimeler:
YDPErhan Arıklı
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