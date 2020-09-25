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Arıklı: “Guterres tarafları yeni şeyler söyleme konusunda cesaretlendirmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve onun şahsında BM’nin, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlaması ve tarafları

25 Eylül 2020 Cuma 14:38
Arıklı: “Guterres tarafları yeni şeyler söyleme konusunda cesaretlendirmeli”
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 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve onun şahsında BM’nin, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlaması ve tarafları "yeni şeyler" söyleme konusunda cesaretlendirmesi gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Arıklı, Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir telefon görüşmesi yapacağının açıklandığını dile getirerek, “Sayın Gutteres'in bu konuşmasında, Berlin toplantısına vurgu yapması yahut seçimlerden sonra 5+1 tipi bir konferansa vurgu yapması seçim öncesi siyasi arenayı tekrar karıştıracak, belki de Türkiye’nin yeni bir açıklama daha yapmasına vesile olacaktır” dedi.
Sözlerine “Biz Akıncı’nın görev süresini mahkemeye götürürken iddialarımızdan bir tanesi de; ‘Eylül ayında Akıncı BM yetkilileri ile yapacağı görüşmeyi seçim malzemesi olarak kullanacaktır’ iddiası idi. Bu iddiamızın doğru çıkmasından ve sonrasında yaşanabilecek tartışmalardan ciddi tedirginlik duyuyoruz” şeklinde devam eden Arıklı, şunları kaydetti: 
“Guterres Sayın Akıncı ile görüşmesini ya çok önceden yapmalıydı. Yahut da 19 Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanı’nı beklemeli ve onun düşüncelerini öğrenmeliydi...

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Guterres ve onun arkasındaki emperyal güçler, dolaylı yollardan Kıbrıs’taki seçimlere müdahale etmekten vazgeçmelidir. Bu halk bu seçimlerde federalist adaylarla, iki devletli çözüm arzulayan adayların arasında bir tercih yapacak, herkes de bu iradeye saygılı olacaktır.
Guterres ve onun şahsında BM, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlamalı ve tarafları ‘yeni şeyler’ söyleme konusunda cesaretlendirmelidir.
Umarım Guterres, Sayın Akıncı ile görüşürken, görüştüğü kişinin bir hafta sonra seçime girecek 11 adayın arasından bir aday olduğunu bilerek konuşur.” 
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 14:47
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