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Arıklı: Gündemde yeni madencilik faaliyeti yok ancak CMC atıklarının temizlenmesi de neticede bir madencilik işidir

18 Mart 2021 Perşembe 16:45
Arıklı: Gündemde yeni madencilik faaliyeti yok ancak CMC atıklarının temizlenmesi de neticede bir madencilik işidir
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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU DEVAM EDİYOR – 5
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Lefke bölgesinde yeni madencilik faaliyetlerinde bulunma konusunun hükümetin gündeminde olmadığını ancak CMC atıklarının temizlenmesinin de bir madencilik işi olduğu belirtti.
CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Cumhuriyet Meclisi’nde “CMC ve KIBTEK’teki güncel gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı.
Şahiner, Lefke’de madencilik faaliyetlerine yeniden başlanacağı yönündeki haberlerden dolayı tedirgin olan bölge halkının 2 haftadır bu rahatsızlıklarını çeşitli yöntemlerle dile getirdiğini ancak kimsenin bu konuyla ilgili açıklama yapmadığına işaret etti.
Şahiner, Lefke bölgesinde ekonomik açıdan yapılması gereken çeşitli önerilerde de bulundu.
KIB-Tek’le ilgili geçen hafta yaşananlara da değinerek, yapılan atama sonrasında Kıb-Tek’in bir kez daha hiç hoş olmayan şekilde gündem olduğunu belirtti. 
Şahiner, Sayıştay soruşturmasının birkaç çalışanın üstüne yıkılmaya çalışıldığı izlenimi edindiğini ve bunun yanlış bir tutum olduğunu kaydederek, sorunun siyasi olduğunu söyledi.
Mevzuatın bir kez daha zarar etmemesi için düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, ilgili müdürün oğlunun sahip olduğu şirket ve ihalelerle ilgili sorular sordu.
ARIKLI

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıb-Tek’in ülkenin kanayan yarası olduğunu ve bunu düzeltmenin de boynunun borcu olduğunu belirtti.
Arıklı, 2 numaralı jeneratörün devre dışı kalmasıyla ilgili hazırlanan rapor hakkında bilgi vererek, faturayı çalışana çıkarmanın da ne ahlaki ne de vicdani olabileceğini söyledi.
Arıklı, Sayıştay dosyasında adı geçenlerin görevden uzaklaştırılması gerektiğini kaydederek, kurum müdürünün raporlu olduğunu, yerine bir kişinin vekâlet ettiğini ve dışardan atamanın mümkün olmadığını vurguladı.
Yönetim Kurulunun kısa süre içinde ciddi tedbirler alacağını, kurumla ilgili kısa ve uzun vadeli çalışma yaptıklarını kaydeden Arıklı, ihale süreci devam ettiğini ve ihalede en uygun rakamın ortaya çıkacağını söyledi.
Kurumun şu an zor durumda olduğunu ve alacaklarını toplamak için çırpındığını belirterek, AKSA’ya yazı yazdığını ve maliyetleri düşürmek için gaza geçilmesini önerdiğini kaydeden Arıklı, salı günü konuyu görüşeceklerini belirtti. Arıklı, atıkların kaldırılması için de çalışma başlatılmasını konuşacaklarını belirtti.
CMC konusunun kendisi için de önemli olduğunu ve geçmişte de bu konuyu birçok kez dile getirdiğini söyleyen Arıklı, konuyla ilgili geçmişte atılan adımlara değindi. Geçmişte maden atıklarının temizlenmesi amacıyla bölgenin kiralanması ve sonrasında yaşananları anımsatan Arıklı, uzayıp giden mahkeme sürecinden dolayı sorunun çözülemediğini belirtti. 
Erhan Arıklı, bir an önce 2 bin dönümlük CMC arazisinin temizlenip, rehabilite edilmesi gerektiğini ve bunun için de yasal düzenlemeyle, şeffaf bir ihalenin şart olduğunu söyledi.
Arıklı, atıkların temizlenmesi ve yeni madencilik faaliyetleri başlanacağına ilişkin spekülasyonlara son vermek için Türkiye’den bilirkişi çağrılıp, rapor hazırlanabileceğini belirtti.
Erhan Arıklı, Lefke bölgesine bir organize sanayi bölgesi yapılması gerektiğini kaydetti.
Arıklı, Şahiner’in yerinden sorduğu “Hükümetin yeni madencilik faaliyetlerinde bulunma planları var mı?” yönündeki soruyu yanıtında, “Şu an hükümetin gündeminde böyle bir konu yok ancak CMC atıklarının temizlenmesi de neticede bir madencilik işidir” dedi.

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Son Güncelleme: 18.03.2021 17:53
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