banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm bekliyoruz…”
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm...
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
banner376

Arıklı: “Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın yeniyıl mesajı..

31 Aralık 2020 Perşembe 14:00
Arıklı: “Güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceğiz”
banner337
banner351

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yayımladığı yeni yıl mesajında, 2021 yılında da yeni projeler üretmeye, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC için hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

banner341
Arıklı, mesajında, “tüm dünyanın ve milletimizin geleceği bakımından çok sıkıntılı gelişmelerin ardı ardına yaşandığı bir yılı geride bırakıyoruz, 2021 yılına yeni ümit ve hedeflerle giriyoruz. 2021 yılının başta milletimiz olmak üzere insanlık alemi için hayırlar getirmesini daha güzel bir geleceğe ulaşmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

“2021 yılında da milletimiz için yeni projeler üretmeye, azimle çalışmaya, sağlam ekonomik zeminde oluşacak güçlü bir KKTC idealiyle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diyen Erhan Arıklı, tüm vatandaşların yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının ülkeye ve tüm insanlığa huzur, barış ve mutluluk getirmesi temennisini dile getirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıErhan Arıklı Yeni Yıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dıştan bitirme sınavlarına ve kolej giriş sınavı başvurularına ara verildi
Dıştan bitirme sınavlarına ve kolej giriş sınavı başvurularına ara verildi
İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine..
İngiltere'ye seyahat etmek isteyenlerin dikkatine..
Töre: “Yeni yılda hem salgına hem de ekonomomiye yönelik çalışmalar yapacağız”
Töre: “Yeni yılda hem salgına hem de ekonomomiye yönelik çalışmalar yapacağız”
Meclis Başkanı Uluçay'ın yeniyıl mesajı
Meclis Başkanı Uluçay'ın yeniyıl mesajı
Saner: “Yılbaşı sürecinde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım”
Saner: “Yılbaşı sürecinde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak duralım”
Tatar: “Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen devlet en büyük temennimiz”
Tatar: “Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki egemen devlet en büyük temennimiz”
Pesitisitler hem çevreye hem de insan sağlığına olumsuz etkilere sahip
Pesitisitler hem çevreye hem de insan sağlığına olumsuz etkilere sahip
Girne Belediyesi yeniyıla hazır
Girne Belediyesi yeniyıla hazır
Arpa fiyatlarında yeni düzenleme
Arpa fiyatlarında yeni düzenleme
Bu gece saat 22.00’den yarın 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak
Bu gece saat 22.00’den yarın 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim