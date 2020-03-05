YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Girne çarşısını gezdi ve esnafla sohbet etti.

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Girne esnafını dolaştıktan sonra Girne İlçe Merkezinde İlçe Seçim Komitesine hitap eden Arıklı, yaklaşan ekonomik krize dikkat çekerek, ülkeyi krizlere karşı koruma görevi olan Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Başbakan Yardımcısının bu konulara kafa yormadıklarını öne sürdü.

Arıklı, hatta bu makamların Güney ile kapanan sınır kapıları olayında bile bir araya gelip istişare yapamadıklarını belirtti ve “Devlet ve halk adına son derece üzüntü ve kaygı verici bir noktadayız” dedi.



Arıklı, sınır kapılarının kapanması ile ilgili yapılması gereken ve alınması gereken çok şeyler olduğunu ama bunları yapacak olan şahısların seçime konsantre oldukları için bir araya bile gelemediklerini anlatarak, şunları söyledi:“Devlet olarak içerden ve dışardan kaynaklanan sebeplerle ciddi bir krize sürükleniyoruz. Ekonomimizin iki temel direği olan Üniversiteler ve turizm sektörü kan ağlıyor. 2020 yılı kayıp bir yıl olacak. Bizleri yönetenler, durup alınacak tedbirleri konuşmak yerine Türkiye’de kapı kapı dolaşıyorlar. Sınır kapılarının kapanması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı sadece gözlem yapıyor. İyi de sizleri bu makamlara getirenler sizden icraat bekliyorlar. Seçimler vatandaşı ilgilendirmiyor. Vatandaş fileyi nasıl dolduracağını düşünüyor. Bakın esnafı birlikte dolaştık. Herkes kan ağlıyor. Çare bizde. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bunu halka anlatmak bizim öncelikli görevimiz.”