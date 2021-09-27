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Arıklı, Girne bölge halkıyla bir araya geldi

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Girne bölge halkıyla buluştu. 

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:15
Arıklı, Girne bölge halkıyla bir araya geldi

YDP’den verilen bilgiye göre, 230 yeni üyenin katıldığı ve mazbataların verildiği törende katılımcılara hitap eden Arıklı, “Bu hükümet dönemi bizim için iyi bir tecrübe oldu. Neleri nasıl yapacağımızı öğrendik ve gücümüzü test ettik” dedi.
Hükümette en zor bakanlığı aldıklarına işaret eden Arıklı, “YDP geldi ve gelir gelmez Türkiye ile Ticaret Anlaşması imzaladı.  Ürettiğimiz her şeyi pazarlama ve satma hakkı elde ettik. 40 yıldır delinemeyen ambargoları kaldırdık.   Önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın meyvelerini yiyeceğiz. Yeniden Doğuş Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan ambargoları kaldıran siyasi partinin adı olarak bilinecek” şeklimde konuştu. 
Üretim için TC Sanayi Bakanı ile anlaşma yaptıklarına işaret eden Arıklı, Güvercinlik Sanayi bölgesinde 174 tane küçük ölçekli fabrika kurmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. 
Anavatan Türkiye’nin bu proje için 105 Milyon Liralık kaynak ayırdığını ifade eden Arıklı, “Üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız. Artık politikacıların peşinde, seçim döneminde çocuklarımızı işe koyun, oy vereyim diye dolaşmayacağız. Üreteceğiz, üretip satacağız ve zenginleşeceğiz” dedi.    

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KARAL
YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal da toplantıda yaptığı konuşmada, Yeniden Doğuş Partisi’nin, memleket için görev edinmiş bir dava partisi olarak kurulduğuna işaret ederek, YDP’nin, “bu vatan benim”, “bu bayrak benim”, “bu ezan benim” diyenlerin partisi olduğunu kaydetti. 
Karal konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Aldıkları karar ile bugün partimize katılacak yürekli dava arkadaşlarımı canı gönülden kutuluyorum. Sizlerle birlikte daha güçlüyüz ve gururluyuz. Yuvamıza bereket verdiniz, hoş geldiniz. Aramıza katılan yeni dava arkadaşlarımız gösteriyor ki, YDP büyüyor; diğer partiler küçülüyor. İnşallah bu meşaleyi, başbakanlığa; ardından Cumhurbaşkanlığına hep birlikte taşıyacağız.”
 

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Son Güncelleme: 27.09.2021 19:04
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