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Arıklı: “Girne-Alsancak yolu Türkiye'nin katkısıyla Lapta'ya uzanacak“

20 Haziran 2022 Pazartesi 16:15
Arıklı: “Girne-Alsancak yolu Türkiye'nin katkısıyla Lapta'ya uzanacak“

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Alsancak 2. Etap yol projesi için yerel kaynaklardan para ayrılıp ihaleye çıkılması ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Alsancak-Lapta yolunun duble yol olarak yapılması için 64 milyon TL verdiğini açıkladı.

Bakan Arıklı, “Girne-Alsancak yolu için ihaleye çıkıldı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği 64 milyon TL’lik kaynak ile yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta yolunu da tamamlamayı umuyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün BRT'de "Sabah Postası" programına katılan Bakan Arıklı, bakanlığın projeleriyle gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Bakan Arıklı, ülkedeki yol projelerinin gayet iyi gittiğini, tüm yükü Türkiye Cumhuriyeti’nin omuzladığını ve iki firmanın bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

-"Güzelyurt-Lefke yolu 20 Temmuz'da açılacak"

Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlandığını, oradaki direklerin Kıb-Tek tarafından kaldırılması sonrasında 20 Temmuz’da yolun açılışının yapılacağını ifade eden Bakan Arıklı, “Dipkarpaz-Manastır yolu eylülde başlayacak ve yıl sonuna bitecek. Girne-Alsancak yolu için 26 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu özveriyi gören Türkiye Cumhuriyeti de yolun Lapta’ya kadar gitmesi için 64 milyon TL veriyor. Umarım yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta Yolu tamamlanacak” dedi.

Girne bölgesinde bir diğer projenin Girne-Çatalköy Yolu olduğunu belirten Arıklı, mevcut projenin uygulanması halinde kamulaştırmalar için yeterli kaynağın bulunmadığını, dolayısıyla Karayolları Dairesi’nin alternatifler üzerinde çalıştığını ifade etti.

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-"4.5G ihalesine bu ay çıkılıyor"

KKTC’de çağın gerisinde kalan 3G yerine 4.5G için bu ay ihaleye çıkılma konusunda çalışma yapıldığını belirten Arıklı, ihaleden devlete 75 ile 100 milyon dolar arasında bir kaynak akışı olacağını belirtti.

İhalenin, yaratılacak kaynağın bir kısmının karayolu altyapısının iyileştirilmesi için kullanılmasının kabul edilmesi halinde açılacağını söyleyen Bakan Arıklı, “İzin verilmesi halinde 4.5G ihalesinden gelen parayı Gönyeli çemberinden Hamitköy ışıklarına kadar olan ana arterdeki kavşakların iyileştirilmesi için kullanacağız. Böylelikle Lefkoşa trafiği büyük oranda rahatlayacaktır” dedi.

Bakan Arıklı, Gazimağusa Limanı ile Gemikonağı Limanı’nın yap-işlet-devret modeliyle özelleştirileceğini, ancak bunun hemen olacak bir şey olmadığını, Türkiye’den gelecek bir uzman ekip ile çalışmaların birlikte sürdürüleceğini kaydetti.

Bakan Erhan Arıklı, buna ek olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin lağvedildiğini, Gazimağusa Limanı’ndaki elleçleme (malların bulunduğu yerin değiştirilmesi, istiflenmesi, kaplarının değiştirilmesi, ürünlerin bozulmaması veya telef olmaması için havalandırması gibi işlemler) hizmeti için ihaleye çıkıldığını ifade etti.

-“Ercan’ı 20 Temmuz’a yetiştirmeye çalışıyoruz”

Bakan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın fiziki inşaatının neredeyse tamamlandığını ancak yurt dışında sipariş üzerine üretilen teknik cihazların zamanında yetiştirilmesi ve havalimanının 20 Temmuz’da açılabilmesi için tüm paydaşların seferber olduğunu söyledi.

Arıklı, bazı cihazların ön siparişle ABD’de, bazılarının da Türkiye’de üretildiğini belirterek “Elektrik konusuyla ilgili sıkıntımız var. T.C. Ulaştırma ve Altyapı bakanı da bu konuyu ciddi şekilde takip ediyor. Elimizden geldiğince 20 Temmuz’a yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknik cihazların üretimi ve getirilmesi bizim elimizde değil. Onlar olmadan uçakların iniş yapması mümkün değil” dedi.

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Son Güncelleme: 20.06.2022 18:42
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