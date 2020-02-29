Arıklı; “Federasyon için referandum yapacağız. BM ve dünya da kararımıza saygı duyacak”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, beraberindeki heyetle Güzelyurt Pazarını dolaştı ve halkla sohbet etti.
YDP’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Pazarını dolaştıktan sonra Terminalde halkla bir araya gelen Arıklı, soruları cevaplandı.
Bir vatandaşın federasyon ve referandum konusundaki sorusunu cevaplandıran Arıklı şunları söyledi:
Arıklı sözlerine şöyle devam etti:
“Biz bir referandum yapıp halka ne istediğini soracağız. Bu halk federasyon istemiyorsa ve iki devletli bir çözüm istiyorsa başta BM olmak üzere dünya Kıbrıs Türkünün bu iradesine saygı göstermek zorundadır. Önemli olan bizim ne istediğimizi bilmemiz ve bunu dünyaya ilan etmemizdir”.