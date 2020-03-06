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Arıklı : “Federasyon fikri tarihe karışmıştır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı dün akşam Yukarı Bostancı’da halkla bir araya geldi. 

Arıklı : “Federasyon fikri tarihe karışmıştır”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı dün akşam Yukarı Bostancı’da halkla bir araya geldi. 

06 Mart 2020 Cuma 09:44
Arıklı : “Federasyon fikri tarihe karışmıştır”
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YDP’den yapılan açıklamaya göre, köy kahve ve kulüplerindeki vatandaşlarla sohbet ederek neden aday olduğunu anlatan Arıklı, özellikle Kıbrıs sorununun Federasyon dışında nasıl bir yol ile çözüme kavuşturulacağını anlatarak plan ve projeleri ile ilgili soruları yanıtladı.
Arıklı, “Akıncı, Rumlar tarafından öldürülmüş olan Federasyon düşüncesini nasıl diriltebileceğini düşünüyor ve imkansızın peşinde koşuyor, bunun için bir şans daha istiyor. Biz de diyoruz ki, Federasyon fikri artık ölmüş, tarihe karışmıştır. Anastasiadis de Gutteres de ve en önemlisi Anavatan da yeni şeylerden yeni alternatiflerden bahsediyor. Ama bizim federalistler yeni tezleri dillerine bile getirmek istemiyorlar” şeklinde konuştu.

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Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini anlatan Arıklı; "Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devri. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin"  dedi. 
 

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Son Güncelleme: 06.03.2020 12:54
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıFederasyon
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