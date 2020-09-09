banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 39°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1095
ALTIN
464.176
DOLAR
7.4748
STERLİN
9.7168
EURO
8.7921
Banka borçları ve kredi kartları ne olacak!
Banka borçları ve kredi kartları...
Rusyadan denge! Politikası
Rusyadan denge! Politikası
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen sorunları
Acil Durum Hastanesi’nin pusuda bekleyen...
Kriz hükümeti ama şimdi
Kriz hükümeti ama şimdi
banner364

Arıklı: " Ev karantinası uygulamasına hemen geçilmeli"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, yurt dışından gelenlerin otel değil ev karantinasına alınması gerektiğini kaydederek, “Bu şartlar, hasta olmayanı bile hasta edecek niteliktedir” dedi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:13
Arıklı: " Ev karantinası uygulamasına hemen geçilmeli"
banner337
banner351

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, yurt dışından gelenlerin otel değil ev karantinasına alınması gerektiğini kaydederek, “Bu şartlar, hasta olmayanı bile hasta edecek niteliktedir” dedi.
Ciddi ceza uygulamasıyla ev karantinasının hem devletin yükünü azaltacağını, hem de insanları psikolojik açıdan rahatlatacağını söyleyen Arıklı, mevcut durumu eleştirdi, “Hükümetin kararları, işleri içinden çıkılamayacak noktaya getirdi” şeklinde konuştu.
Sağlıkta ve ekonomide kaostan söz eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı: 
“Ülkemize kayıt için gelen öğrenciler, tatil için gelen turistler ve bir gerekçe ile yurt dışına çıkmış KKTC vatandaşları saatlerdir havaalanında bekletilmektedir.
Özellikle daha önceden yurt dışına gitmiş KKTC vatandaşlarına karantina parasını ödetmek, kabul edilemez bir uygulamadır. Hukuken de sorunludur.

banner341
Hastalığın seyri ve seviyesi tespit edilmeden her pozitif vaka hastanede kontrol altına alınmaktadır. Öte yandan toplanan yüzlerce temaslı otellere tıkılmakta, herhangi bir doktor kontrolü olmadan onlara günlerce tecrit uygulanmaktadır. Devlet sanki bazı otelleri zengin etmek için bir kampanya yapmış gibidir.
Bu durumda alınması gereken en önemli tedbir ‘Evde Karantina’ uygulamasına geçiştir. Ciddi ceza uygulaması ile birlikte alınacak bu tedbir, hem devletin üstündeki yükü azaltacak, hem de insanları psikolojik açıdan rahatlatacaktır. Bu şartlarda uygulanan karantina, hasta olmayanı bile hasta eder niteliktedir.
Avrupa’nın bir çok ülkesi dahi bırakın semptom göstermeyen hastaları, hafif semptomluları bile eve gönderirken, bizim ısrarla bu insanları hastane ve karantina merkezlerine toplamamız anlaşılabilir bir uygulama değildir. Hükümetin bu konuda acil tedbir üretmesi şarttır.
Bu durumun devam etmesi halinde karantina merkezlerinde istenmeyen olaylar vuku bulursa sorumlusu bu kararı alanlar ve uygulayanlar olacaktır.”
(RÇ/ÖK)

banner360
Son Güncelleme: 09.09.2020 13:21
Anahtar Kelimeler:
Covid19 Siyaset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ant içme töreni 11 Eylül'de
Ant içme töreni 11 Eylül'de
Denktaş: “Kimseye hayaller satmaya çalışmayacağım”
Denktaş: “Kimseye hayaller satmaya çalışmayacağım”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yakın Doğu Enstitüsü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yakın Doğu Enstitüsü heyetini kabul etti
TDP’den 3 Milletvekili hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor
TDP’den 3 Milletvekili hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler hariç tüm eğitim kurumlarının faaliyetleri 1 Ekim'e kadar ertelendi
Özel eğitim veren kurumlar ve kreşler hariç tüm eğitim kurumlarının faaliyetleri 1 Ekim'e kadar ertelendi
Kes Başkanı Atakan: “Toplumun yaptığı fedakarlığı 1 günde sıfırladınız”
Kes Başkanı Atakan: “Toplumun yaptığı fedakarlığı 1 günde sıfırladınız”
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin töreni ertelendi
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nin töreni ertelendi
TİCARET ODASI: “KDV ve stopaj indirimi online eğitime destek sağlayacak”
TİCARET ODASI: “KDV ve stopaj indirimi online eğitime destek sağlayacak”
Asteğmen Ve Çavuş Adaylarının Ant İçme Töreni Cuma Günü Yapılıyor
Asteğmen Ve Çavuş Adaylarının Ant İçme Töreni Cuma Günü Yapılıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim