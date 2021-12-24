Arıklı, Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Kooperatifi’ni ziyaret etti

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ziyarette yaptığı konuşmada, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un Türkiye’de yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Arıklı şunları söyledi;



"Sayın Atun Bakanlık koltuğuna oturur oturmaz Türkiye’ye gitti ve Enerji Bakanı ile görüştü. Orada bizim 8 ay önce imzaladığımız protokolü okumadan Türkiye’den gelecek 2 adet mobil jeneratör meselesini yeni bir şeymiş gibi takdim etti. Ses çıkarmadık. Sonra Ticaret Bakanı ile konuştu. Sayın Mehmet Muş ile imzaladığımız Ekonomi Eylem Planı Anlaşmasını okumamış ki o protokolde yer alan iki ülke arasında TL ile ticaret yapılması anlaşmasını da sanki yeni bir şeymiş gibi takdim etti. Yine ses çıkarmadık. Ama en son ziyaretinde Esnaf ve Sanatkârlara kredi kullandırılmasında bugüne kadar sanki hiçbir şey yapılmamış gibi konuşması artık sabrımızı taşırdı. Biz bu krediyi Esnaf Zanaatkarlar Merkez Birliği vasıtası ile kullandırmaya devam ettik. Merkez Kooperatifin biz işbaşına gelinceye kadar kullandırabildiği kredi toplamda 14 milyon lira ilen bizim girişimlerimizle işlemler kolaylaştırıldı faizler daha da aşağıya çekildi ve son 11 ayda 25 milyon lira düşük faizli kredi kullandırıldı. Toplamda 550 civarında Esnaf bu krediden faydalandı. Piyasa faizi %30 larda iken esnafımıza biz %9 la kredi kullandırdık. Sayın Atun’a tavsiyem 11 ayda yaptıklarınızı iyi öğrenmesi ve attığımız adımları devam ettirmesidir. Biz Bakanlığımız döneminde onun attığı adımları ve yaptığı icraatları inkâr etmedik. Yaptıklarını takdir ettik. Bu durum Sayın Atun’u küçültmez büyütür"