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Arıklı: “Envanter çalışmaları çok kısa sürede bitirilmeli“

Arıklı: “Envanter çalışmaları çok kısa sürede bitirilmeli“

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:36
Arıklı: “Envanter çalışmaları çok kısa sürede bitirilmeli“

YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, Maraş konusunun Cumhurbaşkanlığı seçim propagandasına kurban edilmemesi gerektiğini söyleyerek, envanter çalışmasının çok kısa sürede bitirilip ikinci aşamaya gidilmesi gerektiğini ifade etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş konusunda partileri bilgilendirme çerçevesinde bugün YDP’ye yaptığı ziyarette, Özersay'a YDP’nin pozisyonu hakkında bilgiler verildi ve karşılıklı fikir teatisinde bulunuldu.

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YDP Genel Başkanı Arıklı, konuyla ilgili olarak, Maraş konusunun Cumhurbaşkanlığı seçim propagandasına kurban edilmemesi gerektiğini; envanter çalışmasının çok kısa sürede bitirilip ikinci aşamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Envanter çalışmalarının uzaması halinde konunun aleyhe işleyecek bir süreci başlatacağını savunan Arıklı, "Maraş hayati bir konudur. Hükümet politikası olmaktan ziyade devlet politikası haline getirilmelidir. Bunun için Cumhuriyet Güvenlik Kurulu acilen toplanmalı ve konu orada da değerlendirilmelidir" dedi.

YDP açıklamasında, Maraş hakkındaki Partinin görüşlerinin Dışişleri Bakanlığına bir rapor halinde sunulacağı da belirtildi.

Son Güncelleme: 26.06.2019 19:27
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