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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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Arıklı Emniyet teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

29 Haziran 2021 Salı 17:30
Arıklı Emniyet teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

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Erhan Arıklı, mesajında, “Gücünü halktan ve kanunlardan alan KKTC polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gecesini gündüzüne katarak 24 saat huzur ve güveni tahsis etmek için çalışıp halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalıdır” dedi.

Arıklı, merhum polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 17:39
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