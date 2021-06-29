Arıklı Emniyet teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Arıklı, merhum polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Emniyet teşkilatının kuruluşunun 27’nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.
Arıklı, merhum polislere geçmiş olsun dileğinde bulundu.