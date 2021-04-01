banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

Arıklı eleştirileri yanıtladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı “Bazı köşe yazarları ve parlamentodaki bir muhalefet milletvekili, 24 bin tonluk akaryakıt temini konusunda kafaları karıştıracak birtakım iddialarda bulunmaktadırlar” diyen Arıklı yapılan işlemle ilgili açıklamada bulundu

01 Nisan 2021 Perşembe 12:00
Arıklı eleştirileri yanıtladı
banner337

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini konusunda yapılan eleştirilere yanıt vererek,  zarara sokmak bir yana, 24 bin tonda Kuruma 115 bin 200 dolar kazandırdıklarını kaydetti.

Göreve geldiklerinde akaryakıt ihalesinin, daha önce adı şaibelere karışmış ve kuruma düşük kalitede akaryakıt temin ettiği için cezaya çarptırılmış bir firmanın yakınına verildiğini tespit ettiklerini anımsatan Arıklı şöyle devam etti:

“Bunun üzerine derhal ihaleyi iptal ettik ve yeni ihale açtık. Bununla ilgili kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için de ayrı ihale açtık.  Bizden önceki ihale 38 dolara ihale edilmişken yeni ihalede 28 dolar keşif bedeli öngördük.

24 bin tonluk ihaleye katılan firmaları gördüğümüzde bunların arasında ihaleyi kazanıp teminat mektubunu yakma pahasına akaryakıtı zamanında getirmeyerek  KIB-TEK’i akaryakıtsız bırakmak ve bizi de istifaya zorlama planı içinde olan bir kaç firma olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda konuşarak acil alım için Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’na bağlı TPİC ile görüşerek kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için kuru 34 dolardan anlaşma yaptık”

banner341
“24 BİN TONDA 115 BİN 200 DOLAR KAZANDIRDIK”

Böylece iptal edilen ihaleye göre sadece 24 bin tonda Kuruma 115 bin 200 dolar para kazandırdıklarını ifade eden Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda ihtiyacımız olan akaryakıt yola çıkmış durumdadır. 220 bin tonluk asıl ana ihale süreci ise devam etmektedir ve 7 Nisan’da sonuçlanacaktır.

34 dolarlık anlaşma ile kurumun zarar uğratıldığını iddia edenler daha önce bu ihalenin 38 dolardan yapıldığını görmemezlikten gelmektedirler. 24 bin tonluk ihalede 115 bin dolar karı vardır. 220 bin tonluk ihale 34 dolara neticelense dahi kurumun iptal edilen ihaleye göre 1 milyon 56 bin dolar karı olacaktır. 220 bin tonluk ihale keşif bedeli olan 28 dolardan belirlenirse kurumun karı 2 milyon 376 bin dolar olacaktır. İlgili muhalefet vekili ve vurgun şebekesinin sözcülüğünü yapan medya mensupları bu rakamları bir kez daha gözden geçirmeli ve halkı kandırmaktan vazgeçmelidir.”

banner360
Son Güncelleme: 01.04.2021 12:29
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
GAÜ sponsorluğunda çekimleri KKTC’de gerçekleşen “Bir Zamanlar Kıbrıs” bu akşam TRT 1’de
Kanserde erken tanı önemli
Kanserde erken tanı önemli
KTOEÖS'den açıklama
KTOEÖS'den açıklama
BASS hayat pahalılığının dondurulmasını eleştirdi
BASS hayat pahalılığının dondurulmasını eleştirdi
Özyiğit “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliği hakkında eleştiride bulundu
Özyiğit “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala etkinliği hakkında eleştiride bulundu
Gazimağusa’daki PCR testleri bugünden itibaren Maraş MGA’da yapılacak
Gazimağusa’daki PCR testleri bugünden itibaren Maraş MGA’da yapılacak
Saner'den TRT'ye teşekkür
Saner'den TRT'ye teşekkür
Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"
Haksen: "Gelin tek yumruk olalım"
Yağış miktarları
Yağış miktarları
LTB online uygulaması devrede
LTB online uygulaması devrede

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim