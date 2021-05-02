 Arıklı: Elektiriğe Zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz   

Arıklı; "Ankara'da Fuat Oktay, Enerji Bakanı ve Ticaret Bakanı ile ayrı ayrı görüştüğünü söyleyerek ;"Ne istedi isek aldık dedi.

Arıklı açıklmasının devamında şunları söyledi ;Ticaret Bakanı ile iki ülke arasında Ekonomik Entegrasyonu konuştuk. 3 Haziranda Lefkoşada iki ülke arasında Ortak Konsey toplanacak. Yıllar önce imzalanan Kıyı Ticaret Anlaşmasını güncelleyeceğiz. Önemli kararlar alacağız. Enerji Bakanı ile önemli bir protokol imzaladık. 50 Megavatlık gazla da çalışabilen 2 jeneratör geliyor. Yakın bir zamanda gazla üretime geçeceğiz. Elektiriğe zam yapmamak için bütün yolları deniyoruz. Kurum yıllardan beri pahalı ve gereksiz mal alımları ile adeta soyulmuş. 3 kuruşluk malı adrese teslim ihalelerle 20 kuruşa satmışlar. Bedelini de yüksek faturalarla bu halka ödetmişler.

Biz bu vurguna dur dedik. Mesela 38.8 $’a ihale edilen Akaryakıt taşıma ihalesini, 28$’ın altına, 128 Avroya ihale edilen elektronik sayaç ihalesini 65-70 avronun altına indirmeye çalışıyoruz. Bu gibi tasarrufları yaparsak elektiriğe zam yapmaya gerek kalmayacak. " dedi.