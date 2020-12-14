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Arıklı: “EL-SEN'e soracak değilim!”

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'den kabloyl elektrik getirme konusunda kendisini eleştiren EL-SEN'e çok kızdı!

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:30
Arıklı: “EL-SEN'e soracak değilim!”
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Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ‘Türkiye’den kabloyla elektrik getireceğiz’ açıklamasına, ‘Arıklı gerçekçi olsun’ şeklinde cevap veren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası (El-Sen)’na, sert çıktı.

Arıklı: "El-Sen’e soracak değilim"

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Arıklı, ülkenin enerji politikasını belirleyecek olanın sendika olmadığını kaydetti

Arıklı, El-Sen’e, “Onu bize bıraksınlar. Bu ülkenin enerji politikalarını belirleyecek olanlar siyasilerdir. Ben bunu El-Sen’e soracak değilim” dedi.

“Sanane kardeşim, sizden izin alacak değiliz”

Kablo ile elektrik getirilmesini, Türkiye ile kendilerinin ve buradaki yönetimin belirleyeceğini söyleyen Arıklı, “Yapılamayacaksa da yapılamayacak. O zaman size ne kardeşim, ne telaşlanıyorsunuz? Göreve bile başlamadan ‘hayır, yapamaz’ diyorsunuz. Sanane kardeşim. Bunu siyasi irade belirler. Sizden izin alacak değiliz. Bırakın gerekli adımları atalım, olmuyorsa biz söylemiştik deyin” dedi.

“Bütün sendikalar statükonun bir parçasıdır”

Sendika ve sivil toplum örgütlerinin, ülkenin iç statükosu olduğunu öne süren Arıklı, sendikaları kızdıracak şu cümleleri sarfetti: “Sendika statükonun bir parçasıdır. Bütün sendikalar, hepsinden bahsediyorum”

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Sendikaların AB kriterlerini ağızlarından düşürmediğini ama AB sendikası tarzını uygulamaya da karşı çıktıklarını idda eden Arıklı, “Sendika görevlisi ücretsiz izne ayrılır, sendika öder. Biz de öyle mi? Adam devletten maaş alır sonra ona söver” dedi.

“Sendikalar da siyasilere ayar vermekten vazgeçsin”

Arıklı, “O zaman kurumu El-Sen’e bırakalım da o yönetsin. El-sen güçlü, istediğinde şarteli indirir mi yani?” diyerek, sendika başkanı Kubilay Özkıraç ile her ne kadar ideolojik farkları olsa da, rant sisteminden rahatsızlık noktasında, ortak paydada buluşacaklarına inanç belirtti.,

Arıklı, “Elektiriği 1 TL’den 60 kuruşa düşüreceksek, El-Sen buna niye karşı çıksın? Ben sendikaya meydan okumuyorum ama sendikalar da siyasilere ayar vermekten vazgeçsin” dedi.

“Bunu yapmazsak bize ahmak derler”

Yılın 9-10 ayında, güneş gören ülkemiz olduğunu ve yeşil enerjiden faydalanılması gerektiğini söyleyen Arıklı, “Bunu yapmazsak bize ahmak derler” dedi.

Arıklı, “Şebekede enerjiyi hazır tutmak zorundasınız. Arz güvenliği diyoruz. Daha fazlası için arz güvenliğini sağlamak ve iletim sistemini ona göre hazır etmek durumundayız. Güney Kıbrıs da, bu ihtiyaç için İsrail’e bağlanmak istiyor. Bizim için de Türkiye’ye bağlanmamız lazım. Başka alternatifimiz yok” dedi.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin kimi neden rahatsız ettiğini anlamadığını ifade eden Arıklı, bunun ideolojik bir bakış açısı olduğunu öne sürdü.

Arıklı, “Sanki Türkiye düşman ülke. Bu ideolojik bakış açısıdır. Bununla bir yere varamayız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıElsenTürkiyeden Kabloyla Elektrik
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