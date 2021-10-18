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Arıklı'dan ülkenin spor politikasına eleştiri

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkedeki spor anlayışının “çağdışı” kaldığını ifade ederek, bu anlayışın bir an önce değişmesi ve “13. Spor Şurası”nın mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:45
Arıklı'dan ülkenin spor politikasına eleştiri

Bakanlık basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Arıklı, ülke spor politikasını belirlemek, spor teşkilatlarının günümüz koşullarına göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak, sporun yönetimsel olarak kurumsal bir yapıya kavuşturulması, spor fonunun daha verimli kaynaklara aktarılması, başarılı sporcuyu teşvik, ödül ve desteklenmesi konularının görüşülmesi için önerilerde bulunacaklarrını kaydetti.

Oluşturulacak komisyonların mevcut konuları ve sporun önünü tıkayan konuların yasal mevzuatlara göre düzenlenmesi noktasında komisyonların çalışılmasını sağlayacaklarını ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

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“Bu yapının acil şekilde değişmesi gerekmektedir. Son yıllarda büyük sorunlar ile karşılaştığımız, spor alanındaki yenilikleri ve güncellemeleri takip edemememize neden olan spor yönetim şeklinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Şu an ülkemizdeki spor anlayışı, günümüz spor anlayışı ve politikasının çok gerisinde kalmıştır. Bu yapının acil şekilde değişmesi gerekmektedir.

Bu değişikliğin ve güncellemenin temellerini ise, 13. Spor Şurası bünyesinde çalışmalar gerçekleştirecek olan spor camiası atacaktır. Bir çok kurumda olduğu gibi, bu kurumda da, kemikleşmiş yapı artık değişmeli ve gençliğimiz önü açılmalıdır. Bu anlayış ile gerçekleşecek olan spor şurası, yeni bir başlangıcın temelini atacaktır.”

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Son Güncelleme: 18.10.2021 12:16
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