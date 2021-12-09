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Arıklı'dan Sucuoğlu'na sosyal medyadan cevap!

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun akaryakıt konusuna ilişkin yaptığı açıklamayı '3 zarf hikayesine' benzetti.

09 Aralık 2021 Perşembe 08:54
Arıklı'dan Sucuoğlu'na sosyal medyadan cevap!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun akaryakıt konusunda yapmış olduğu açıklamaya işaret etti.

Arıklı, Sucuoğlu’nun açıklamarını dinlerken aklına ‘3 zarf hikayesi’ geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Hani tecrübeli Başbakan görevi yeni Başbakana devrederken; "Çekmeceye 3 zarf bıraktım. Sıkışınca sıra ile aç oku" demiş.

Aradan zaman geçip zamlar üstüste gelince ve halkın tepkisi artınca, ilk zarfı açmış.

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Zarfta tek cümlelik nasihat yazıyormuş; "Zamlar için senden öncekileri suçla." Eski Başbakanın dediğini yapmış ve kendisinden öncekileri beceriksizlikle ve kendisine kötü miras bırakmakla   suçlamış. Ortalık biraz yatışmış.

Bir müddet sonra kriz tekrar nüksetmiş. Hemen ikinci zarfı açmış. Yine tek cümle; "Krizden dolayı etrafındakileri suçla.” Aynen denileni yapmış. Etrafındakilerin beceriksiz olduğunu söyleyerek sorumluluğu onlara yıkmış.

Ortalık yine yatışmış. Derken üçüncü kriz. Hemen 3. zarfı açmış. Zarfta tek cümlelik nasihat varmış; "Hemen 3 mektup hazırla ve yerine gelen yeni Başbakana ver."

Şimdi, sevgili Başbakan belli ki ilk zarfı açmış. Akaryakıt krizinde bizi suçluyor. Bence, 2. zarfı açmasına gerek yok Başbakanın. 23 Ocak için yerine gelecek Başbakana vereceği 3 mektubu şimdiden yazması yerinde olur...”

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